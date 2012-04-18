Сорочки одно из самых непонятных слов для мужского населения страны. В чем же секрет подбора правильной сорочки, и какие виды мужских сорочек встречаются в России.

Всем привет, мы уже с вами смогли разобрать то, как выбирать костюм и как подбирать галстук. Сегодня речь пойдет о сорочках. Каждый обращал внимание на то, что на некоторых людях абсолютно недорогой костюм смотрится отлично, а на других брендовая дорогая вещь выглядит так, словно ее принесли с вещевого рынка, которая сшита была, где то в подвалах нашей страны. Отсюда возникает один вопрос «Почему?», я вам отвечу на него. Костюм – это ведь пиджак и брюки, но только он не может смотреться без третьего важного элемента, а именно без сорочки. Даже галстук играет второстепенную роль, нежели правильно подобранная качественная сорочка. Лично для меня всегда проблемно выбрать подходящую рубашку, тьфу, сорочку, поэтому я прибегал к помощи жены и в итоге попросил ее мне объяснить, что и как.

Сорочки делятся на два типа, приталенные и прямые. Классическими сорочками являются, сорочки прямого кроя, прямые по боковым швам с защипами на спинке для комфортного облегания.

В свою очередь приталенные сорочки разделяются на 2 типа: менее прилегающие сорочки Bodi Fit приталены только по боковым швам, сорочки Slim Fit, приталенные по боковым швам и имеющие вытачки на спинке, создают более прилегающий силуэт. Эти сорочки, как правило, одевают на вечеринки и неформальные мероприятия, туда, где не придерживаются строгого dress cod’а

Важным элементом сорочки являются пуговицы. Они могут быть пластмассовыми или изготовленными из натурального перламутра (ракушка). Пластмассовые пуговицы используют при пошиве сорочек по более демократичной цене. Известные же бренды используют пуговицы из перламутра. Каждая перламутровая пуговица—единственная в своем роде. Они отличаются высокой прочностью и изяществом.

Арсенал мужской одежды довольно минималистичен, поэтому небольшие детали, например, форма воротничка сорочки, или оригинальные манжеты позволяют вносить заметное разнообразие в гардероб. К тому же, фасон воротника диктует, в каком случае следует надеть ту или иную сорочку, определяет тип галстука и вид узла, что самое интересное я раньше никогда и не задумывался о таких вещах, а сейчас это неотъемлемая часть. Далее приведу, коротко, основные модели воротников мужских сорочек в России

Классический воротник - отложной воротник с заостренными концами, направленными чуть в стороны. Его размер и форма немного варьируются. Но при этом сохраняется классическая линия. Классический воротник – беспроигрышный вариант для любого официального мероприятия. Здесь подойдут и галстук, и бабочка

Французский воротник (он же «акула»), - отложной воротник с концами различной формы (острыми, срезанными, закругленными и т.д.) широко разведенными в стороны. В застегнутом виде образует тупоугольный треугольник, а иногда почти прямую линию. Галстук к такому воротнику следует подбирать из плотной ткани, в расчете на крупный узел.

Кент - эту модель также причисляют к классическим. Отложной воротник с более длинными и острыми концами, чем у классического. В застегнутом виде образует остроугольный треугольник. Рубашка с таким воротником универсальна, никогда не выходит из моды и прекрасно сочетается с галстуком и деловым костюмом любого покроя, единственное - узел галстука не должен быть очень широким.

Воротник «Варио» (варно) - бывает у сорочки, верхнюю пуговицу которой вполне можно не застегивать. У него широкие отложные края, концы которых довольно сильно расходятся в стороны. Иногда они не острые, а срезанные. В застегнутом виде у этой модели воротничка образуется дугообразная линия.

Рубашка с воротником «варио» считается неофициальной формой одежды, хотя с костюмом и галстуком выглядит неплохо, просто данный вариант не для официальных и праздничных мероприятий, а вот в будни он уместен. Кроме того, сорочку с таким воротником, у которого, кстати, немало интерпретаций, можно носить с джемпером, пуловером и свободными брюками.

Воротник «Баттен-даун» - отложной, с разнообразными концами («баттен-даун» может быть и классическим, и острым как «Кент», и т.д.), уголки которого пристегиваются с помощью пуговиц к ткани сорочки. К нему подходит узкий галстучный узел, но рубашка с воротом «баттен-даун» не требует обязательного ношения галстука и часто носится с расстегнутыми верхними пуговицами. Надевать ее на официальные мероприятия не стоит. Зато можно носить с неформальной одеждой - джемперами, пуловерами или кардиганами.

Воротник «Бабочка» — стойка с удлиненными и заостренными концами, отложенными в стороны под углом 45°. Предназначена для галстуков «бабочка». Сорочку с элегантным воротником-стойкой с отгибающимися уголками надевают в особо торжественных случаях с фраком, смокингом.