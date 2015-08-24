На сегодняшний день, вы можете выбрать в какой формат покера вам удобней, приятней, а главное результативно играть.

Вопрос, который будет существовать всегда, в какой формат покера играть? Кэш ил МТТ? И тут, увы, конкретного ответа нет. Я и сам задаю себе этот вопрос периодически, отвечаю себе, что играть мы будем только МТТ и больше ничего.

Для меня кэш игра всегда складывалась неудачно и в ней самая натуральная рыба. Но вот МТТ мне по душе, но в турнирах дисперсия настолько сурова, что порой просто покер настолько надоедает, и нет ни желания, ни сил в него играть. Но такое можно сказать и про игру в кэш.

Но МТТ игрок в течении месяца может и не увидеть увеличение профита, а только наоборот либо уменьшение, либо просто ноль. Кеш игрок за этот месяц может и выиграть и проиграть все, что имеет. Конечно, если игрок имеет представление о дисперсии, то он с легкостью может подстроиться под нее и даже подружится.

Анализируя себя как турнирного игрока и кэш игроков, могу сказать со 100% уверенностью, что, таким как я, гораздо сложнее держать при себе неизменной ту мотивацию, которая была на старте.

У турнирных игроков и кеш игроков есть одно важное различие, у турнирного игрока с каждым новым уровнем, принятие решений становится дороже т.к. играем мы со стеком, который постепенно уменьшается. Если на начало турнира он предположим, был равен 200бб, то спустя пару часов он может стать всего 30бб. Но этого не сказать про кэш игроков. Кэш игрок не вылетит, если поставит весь стек в центр стола. Он сможет докупиться и отыграться. Но турнирный игрок не может проиграть весь свой банкролл, в отличие от кэш игрока. Но есть и еще одно важное различие.

У кэш игроков есть такое понятие, как сколько нужно играть столов, что за час вы имели некий профит. И у кэш игроков это возможно при игре за пятью столами, плюс/минус стол, все зависит от умений. У нас у турнирных игроков это значение гораздо выше.

Чтобы играть хоть в какой-то плюс надо зарегистрироваться одновременно в 8-20, а то и более турнирах. И если кэш игрок может устроить себе перекур в любое время, то МТТ игрок, только каждый час и то всего пять минут. А турниры могут длиться, как мы знаем по 10-15 часов.

Выигрыш турнирного игрока за одну сессию может составить более $100к, если это крупный турнир и за раз. А вот кэш игроку придется побиться за такой профит достаточно долго, если конечно он не игрок $1k/2k.

Удачи вам и выбирайте, то, что вам больше по душе.