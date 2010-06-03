Зато каждый день накапливаются примеры для рубрики "ривер решает все". Для меня на этом WSOP что-то уж слишком часто. Пора бы ему не только брать у меня, но и давать. Но я далек от паники. Случались у меня и более затяжные серии.

Итак, турнир по $1,500. Начальный стек, соответственно, - 4,500 фишек.

Что меня ждет в этом турнире, стало ясно уже после второй раздачи. У меня 6-7 и зашел коллом с кат-оффа. Флоп: 4-5-8, две пики. Неплохо так! Большой блайнд - донк-бет. Подумал: возможно, идет на флеш с овер-картами. Что делать? Турнир только начался, если я его переставлю, может полететь рерэйз, который привяжет его к банку, и он уже не выкинет. Я, конечно, тут большой фаворит, но при равных стеках есть и альтернативная игра. В позиции просто посмотреть еще одну карту, и если не будет пики, то можно не слишком сильно переставить, разгоняя банк.

Терном вышел повтор - 5. Не самая плохая для меня карта, подумал я, и немного переставил его ставку-продолжение. Он - колл. Ривер - 8, хм... И он - чек. Понятно, что свой флеш он скинет, а фуллу восьмерок я проигрываю, и тоже не ставлю.

Оказалось, что там - фулл, причем уже с терна, на карманных четверках.

Обычная раздача, в которой, благодаря грамотной игре удалось сохранить стек. Сыграй я резче на флопе, возможно, мы сразу ушли бы в олл-ин, и я бы уже - того, вылетел из турнира. А так мне почти сразу удалось восстановил стек и тут...

Случилось то, что случилось. Идеальная раздача для самоанализа. Помните, год назад на WSOP Фил Айви, когда в главном турнире оставалось 10 чел., не заметил флеш на доске - и выкинул свои карты в пас. Ну, так я его сейчас - заметил!

Теперь обо всем по порядку. Блайнды 25-50, у меня 4,300 фишек. Сдают A♥ K♥, даю стандартный рейз с первой позиции - 150. За мной неплохой игрок ставит 400 и вдруг игрок с малого блайнда тоже коллирует. Что бы вы сделали сейчас?

Переставили бы? На дистанции это решение неплохое. Вы изолируете стол и тут же прощупываете ререйзера. Но при этом вы должны понимать, что это начальная стадия турнира и неплохой игрок на слабой карте переставлять рэйз из УТГ никак не должен. Так что если вы решились переставлять, то должны быть очень в себе - вы оказываетесь в разогнанном банке без позиции против умного оппонента.

Поэтому - просто кол. Открывается флоп A♦ 10♥ 9♦. Малый блайнд и я - чек, а агрессор ставит. К сожалению, всего... 200 в банк 1,250. Уж не ошибся ли, называв его сильным игроком? Ладно. Блайнд коллирует, а я ставлю 800. Почему 800?

У соперника может быть рука от карманных десяток и выше. Туз-король - менее вероятен в данной ситуации, а для руки типа Q-Q шансы явно недостаточны.

Он надолго задумывается и... Пасует. Блайнд после паузы - коллирует. Терном падает противный J♥, и соперник говорит "чек". Из готовых комбинация я бью A-Q, но зато этим этим валетом соперник получил уйму аутов, и я решаю вековать.

Ривер - красная 2! Соперник снова чекает, я же начинаю лихорадочно думать: сколько мне поставить на натсе, что бы соперник не спасовал - и ставлю 1,200 в банк 3,050. Тот коллирует. Я показываю свои туз-король червей и собираюсь уже забрать банк, когда соперник переворачивает 4♦ 6♦ - и банк достается ему.

Вот так! Двойка, оказывается, была бубновой. У меня случился какой-то заскок - слишком сильно я желал увидеть черву. "Мисс-клик" в живом турнире, хотя в сети карты уже давно четырех цветов, и такой ошибки там точно не допустишь...

У рейзера, как он потом рассказал, в этой раздаче были черные короли.

Что ж, остался с половинным стеком. Раскрутиться не получалось, но стек 2,000 удерживал, пока за мной не пришли. Со стредней позиции даю рейз - 150 на A-Q и, только что подсевший игрок, с большого блайнда переставляет опять 400. Было бы фишек побольше, я бы пошел в розыгрыш, а так - не придумав ничего лучше, пушу свои две тысячи, и получаю инста-кол от К-К (опять пара королей). Туза не пришло, и я закончил очередной турнир. Надеюсь, завтра буду играть внимательней.

Еще пару слов. Очень болел за Володю Щемелева, я ушел только тогда, когда в игре оставалось четверо и у него были хорошие шансы. Жаль, что не срослось. Он играл отлично, но кто может противостоять такому везению со стороны соперника.

Кстати, когда Володя проиграл решающую раздачу на A♦ J♦ против A♣ 7♣ Майка, на терне у Мизрахи было все-таки 9 аутов. Когда я год назад выставился на тузах, у Хакстона было только 5 аутов, когда он поймал свою вторую пару. Но я все равно потом смог раскрутиться и дожать его. А вот Щемелеву не повезло. Но, все равно, это здорово - занять второе место в таком интересном и важном турнире!