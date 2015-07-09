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Мировая серия? Бородатые хипстеры атакуют WSOP!

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9 Июль 2015, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Покерная матрица
Мировая серия? Бородатые хипстеры атакуют WSOP!

Лас-Вегас не является самым модным местом на планете, но во время WSOP здесь можно увидеть все, что только может случиться в мире. Как правило, "все что случилось в Вегасе - остается в Вегаса". Но сегодня мы кое-что покажем вам.

В это трудно поверить, но у нас тут во время WSOP настоящее нашествие бородатых хипстеров. И хотя все модные журналы кричат со своих обложек, что их время уходит, и бороды нынче уже не тренд.

Но, похоже, мир покеристов остается местами консервативной тусовкой, где далеко не каждый хочет менять внешность в дань современным тенденциям.

Впрочем, не бриться до конца турнира/ивента - это вообще довольно распространенное занятие в мире спорта.

Забавно, а ведь среди нижеприведенных персон немало настоящих миллионеров, так Мэтью Эштон, Эндрю Лихтенбергер и Скотт О'Двайр за последние сезоны выиграли более 20 миллионов долларов в оффлайн-турнирах.

Ну да ладно, это их проблемы - желание выглядеть суперзвездами из середины "нулевых". Выбирайте победителя нашего бородатого хит-парада WSOP 2015:

Beard 7
Beard 6
Beard 8
Beard 4
Beard 5
Beard 2
Beard 1
Steve Odwyer beard watch
Matthew Ashton Beard Watch 2
Beard
beard guy 2 2015 wsop
beard 51
beard 50
Beard 49
Beard 48
Beard 3
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