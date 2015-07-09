Лас-Вегас не является самым модным местом на планете, но во время WSOP здесь можно увидеть все, что только может случиться в мире. Как правило, "все что случилось в Вегасе - остается в Вегаса". Но сегодня мы кое-что покажем вам.

В это трудно поверить, но у нас тут во время WSOP настоящее нашествие бородатых хипстеров. И хотя все модные журналы кричат со своих обложек, что их время уходит, и бороды нынче уже не тренд.

Но, похоже, мир покеристов остается местами консервативной тусовкой, где далеко не каждый хочет менять внешность в дань современным тенденциям.

Впрочем, не бриться до конца турнира/ивента - это вообще довольно распространенное занятие в мире спорта.

Забавно, а ведь среди нижеприведенных персон немало настоящих миллионеров, так Мэтью Эштон, Эндрю Лихтенбергер и Скотт О'Двайр за последние сезоны выиграли более 20 миллионов долларов в оффлайн-турнирах.

Ну да ладно, это их проблемы - желание выглядеть суперзвездами из середины "нулевых". Выбирайте победителя нашего бородатого хит-парада WSOP 2015: