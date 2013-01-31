А ведь Минздрав предупреждал или как в России курить запрещают!
Это один из законов, которому я чертовски рад! Курение – этот как чума 21 века. Курят все от детей младших классов до молодых девушек и кормящих мам. Если раньше курили исключительно взрослые люди, то сейчас основная масса курящего населения нашей страны это люди до 30 лет, потом кто-то одумывается и бросает.
И с 1 июля 2013 г. полностью вступает в силу закон о курении для части учреждений, а именно, запретят курение в госучреждениях, вузах, школах. Курение в школах – это до чего дошла страна, что такой закон только приняли!!! Запрет в школах нужно было сделать еще в далеких 90х годах, когда табачная продукция только начинала заполнять все прилавки страны. А так же запрещено курить в больницах, стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро.
Я сам не против курения, хотите курить, курите, но в отведённых для этого местах. Места питания – рестораны, кафе бары, лишь единицы имеют два зала, для курящих и не курящих. Во всех остальных просто дышать нечем, а установленные вытяжки попросту не справляются.
Общественный транспорт – это отдельная тема для разговора и для этого нужен отдельный закон. Ибо маршрутчики и водители автобусов коптят так, как будто завод по производству резины! Хотя согласно правилам пассажирских перевозок им запрещено курить, но это даже мало кто знает. А я борюсь, но только в тот момент, когда сам пользуюсь их услугами.
И еще остались так называемые курилки, они могут остаться, если руководитель даст свое согласие. В нашем офисном здании, где я работаю, находятся две курилки, в туалетах женском и мужском. Дым оттуда идет такой, что иногда возникает чувство, что мы горим. И лично мне будет интересно останутся они или нет!
Закон как всегда сырой и кто будет следить за его исполнением непонятно! Полиция? Им вообще дело не будет до такого, они то с употреблением спиртных напитков справиться не могут, а тут курение, где каждый второй курит. И штраф за курение предлагается установить в размере 3 000 рублей. Вот что-то мне не вериться, что такие штрафы будут поступать в казну! Если человек, сбивший насмерть пешехода в России даже условно не получает. Так что я очень сильно сомневаюсь в исполнении данного закона.
Как сообщается, что полный запрет на курение в общественных местах еще будет дорабатывать и его окончательный вариант будет известен первого января 2016 года. Так же мне очень нравиться в этом законе то, что продажа сигарет ограничится, и будет продаваться в магазинах площадью больше 50 кв. м. Из ларьков, которые находятся по всей стране, сигареты попросту исчезнут!
А так же, то, что самих сигарет на прилавке не будет, будет некий прейскурант, где потребитель сможет выбрать себе соответствующие сигареты. Ведь, по сути, многие люди, не увидев сигарет, могут и не купить их, попросту забыв. Вдруг они так смогут бросить курить)).
Я например не верю, когда человек говорит «я не могу бросить курить», фигня все это! Бросить можно и без особого труда, когда врач скажет, что выкуришь сигарету и ты труп. Вот тогда все начинают бросать! А собственно, зачем до этого доводить, ведь удовольствие от курения стандартных сигарет нет ни какого!!! Ну, если хочется покурить, купите сигару виски и выкурите ее! Лично я сам так делаю раз в год и от такой процедуры реальное удовольствие, а не то что каждый день по пачке сигарет высасывать.
И еще статистика на последок в стране курят около 39% населения — это около 44 млн человек и ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает около 400 тыс. россиян. Вы только вдумайтесь в эту цифру 400 ТЫСЯЧ и почему вы думаете, что вы не попадете в этот список? Шансы очень велики, и зачем испытывать удачу в таком занятии?
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игорь 2013-06-03 10:46:00
скоро дышать запретят
Настя 2013-06-03 00:19:21
Парень, ты женат? Возьми, а....
Сергей 2013-06-02 10:26:54
пусть назовут все места для курения а уж потом те места где курить нельзя, только дома курить никто не будет! пока не появятся спец. места для курильщиков, они с улиц никуда ни денутся
Гарик 2013-06-02 04:25:34
В России проблемы со взятками,казнокрадством,нелегальной миграцией и т.д и т.п.Но мы решили бороться с курением!
елена 2013-06-01 11:58:30
я не курю и многим не советую,но с этим законом я не согласна и на 100% поддерживаю курильщиков! Почему не борятся с наркоманами, таксикоманами , с теми людьми которые потталкивают на это и распространяют все это в учебных учреждениях,от которых идут убийства,кражи и многое другое. Курильщики не убивают,не воруют,да алкоголики могут, даже звезды мира и экрана,
Мы равняемся на Америку но в Америке безработные люди получают пособие больше, чем мы работующие люди зарплату в России.
Эдуард 2013-05-31 00:47:25
Проще было бы увеличить цену на сигареты и взять под контроль!
Ирина 2013-05-30 05:57:24
Прочитайте Аллер Карр (Легкий способ бросить курить) и вы поймете что бросить действительно легко, сама курила 7 лет, пока дедушка не прочитав эту книгу не бросил, а у него стаж 50 лет,так что я последовав его примеру прочитала и бросила,прочитав вы ничего не потеряете, а приобрести можете многое.
Ирина 2013-05-30 05:48:19
Прочитала ваши комментарии и мне не понятна ваша агрессия, не кто не запрещает курить, просто надо делать это не в общественных местах, я согласна с тем что закон совершенно не доработан,и киоски возможно не все, но нужно оставить. Посмотрите вокруг детей которые курят действительно стало меньше, после поднятия цен, это просто не покорману им, Может это и в правду, чем то поможет...
Ирина 2013-05-30 05:37:37
Если человек курит и не хочет бросать,то его не что не заставит, даже врач со страшным приговором,вы видимо вообще о курении не чего не знаешь,прочитай Аллер Карр ,тогда вам станет понятно почему люди курят и не бросают.
Владимир 2013-05-29 07:24:58
По моему Жириновского, в детстве, реально соседка обкурила... До сих пор отголоски,они все больные на голову в этой думе... 70 % граждан курят,может с дальним прицелом этот дебильный закон ? Потом введут налог на чистый воздух,уроды !!! Сталина на них нет...
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