Это один из законов, которому я чертовски рад! Курение – этот как чума 21 века. Курят все от детей младших классов до молодых девушек и кормящих мам. Если раньше курили исключительно взрослые люди, то сейчас основная масса курящего населения нашей страны это люди до 30 лет, потом кто-то одумывается и бросает.

И с 1 июля 2013 г. полностью вступает в силу закон о курении для части учреждений, а именно, запретят курение в госучреждениях, вузах, школах. Курение в школах – это до чего дошла страна, что такой закон только приняли!!! Запрет в школах нужно было сделать еще в далеких 90х годах, когда табачная продукция только начинала заполнять все прилавки страны. А так же запрещено курить в больницах, стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро.

Я сам не против курения, хотите курить, курите, но в отведённых для этого местах. Места питания – рестораны, кафе бары, лишь единицы имеют два зала, для курящих и не курящих. Во всех остальных просто дышать нечем, а установленные вытяжки попросту не справляются.

Общественный транспорт – это отдельная тема для разговора и для этого нужен отдельный закон. Ибо маршрутчики и водители автобусов коптят так, как будто завод по производству резины! Хотя согласно правилам пассажирских перевозок им запрещено курить, но это даже мало кто знает. А я борюсь, но только в тот момент, когда сам пользуюсь их услугами.

И еще остались так называемые курилки, они могут остаться, если руководитель даст свое согласие. В нашем офисном здании, где я работаю, находятся две курилки, в туалетах женском и мужском. Дым оттуда идет такой, что иногда возникает чувство, что мы горим. И лично мне будет интересно останутся они или нет!

Закон как всегда сырой и кто будет следить за его исполнением непонятно! Полиция? Им вообще дело не будет до такого, они то с употреблением спиртных напитков справиться не могут, а тут курение, где каждый второй курит. И штраф за курение предлагается установить в размере 3 000 рублей. Вот что-то мне не вериться, что такие штрафы будут поступать в казну! Если человек, сбивший насмерть пешехода в России даже условно не получает. Так что я очень сильно сомневаюсь в исполнении данного закона.

Как сообщается, что полный запрет на курение в общественных местах еще будет дорабатывать и его окончательный вариант будет известен первого января 2016 года. Так же мне очень нравиться в этом законе то, что продажа сигарет ограничится, и будет продаваться в магазинах площадью больше 50 кв. м. Из ларьков, которые находятся по всей стране, сигареты попросту исчезнут!

А так же, то, что самих сигарет на прилавке не будет, будет некий прейскурант, где потребитель сможет выбрать себе соответствующие сигареты. Ведь, по сути, многие люди, не увидев сигарет, могут и не купить их, попросту забыв. Вдруг они так смогут бросить курить)).

Я например не верю, когда человек говорит «я не могу бросить курить», фигня все это! Бросить можно и без особого труда, когда врач скажет, что выкуришь сигарету и ты труп. Вот тогда все начинают бросать! А собственно, зачем до этого доводить, ведь удовольствие от курения стандартных сигарет нет ни какого!!! Ну, если хочется покурить, купите сигару виски и выкурите ее! Лично я сам так делаю раз в год и от такой процедуры реальное удовольствие, а не то что каждый день по пачке сигарет высасывать.

И еще статистика на последок в стране курят около 39% населения — это около 44 млн человек и ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает около 400 тыс. россиян. Вы только вдумайтесь в эту цифру 400 ТЫСЯЧ и почему вы думаете, что вы не попадете в этот список? Шансы очень велики, и зачем испытывать удачу в таком занятии?