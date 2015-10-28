Блокировка ресурсов в сети интернет, где предоставляется возможность играть в азартные игры только начало, МинФин решил ударить по другой стороне «медали».

Наверное, многие из вас уже видели статью в газете «Коммерсантъ» от 7 октября нынешнего года, где говориться о том, что МинФин решил создать документ, который будет регламентировать, кому и куда можно будет проводить различные транзакции. В основном они делают упор на запрет банкам проводить операции в сторону тех лиц или организаторов, кто предоставляет доступ к азартным играм и лотереям онлайн.

И лично я не понимаю, что они там «курят»? Казалось бы, серьезная государственная учреждение, должны заниматься серьёзными делами, а не глупостями. И ссылаются они на закон №155 о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Осталось лишь под этот закон отнести зарплату обыкновенных граждан, и запретить платить зарплату, а то вдруг граждане террористов спонсируют.

Больше всего в этой статье меня порадовала строчка, которую произнес представитель МинФина, в которой сказано, что гражданам РФ запрещено играть в азартные игры, в лотереях онлайн как на территории РФ, так и за ее пределами.

Мне кажется, они либо с законом N244-ФЗ не правильно ознакомились, либо я чего не понимаю. В законе сказано, что игорным заведениям запрещено вести деятельность в сети интернет вне игровой зоны, а про то, что гражданам нельзя играть даже за рубежом ни слова.

Это получается, что все кто выезжает в Монте-Карло, Лас-Вегас, Атлантик Сити, в Барселону и другие города зарубежья, где есть казино – можно смело штрафовать и не выпускать из страны, так получается?!

Честно, мне и думаю, многим не понятен тот факт, почему не начать проводить легализацию онлайн гемблинга. Да, это создаст определенную конкуренцию игорным заведениям в игровых зонах, но это добавит огромные средства в казну. Почему наши госструктуры придумывают велосипед, тоже не понятно, не проще перенять опыт у США, у Барселоны, Англии, у той же Чехии с Германией, где все это расписано, что и как должно быть.

Если говорить конкретно про какое-то ограничение банками в отношении пользователей РФ по оплате услуг банковской картой, то это довольно таки сложно. Как банки отнесутся к такому нововведению не известно. Да и паниковать еще очень рано, самого документа официально еще нет, как появиться будем изучать и не факт, что его утвердят с первого раза.

Данная манипуляция не будет осуществлена ежесекундно, скорее всего, необходимо будет дорабатывать банковское программное обеспечение, а это будет требовать определенных затрат. Готов ли Сбербанк или ВТБ на такой шаг? Да и про запас у нас есть и Skrill и Neteller.