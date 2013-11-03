Контроль банка это чуть ли не наука, как выиграть по больше и заманить оппонента в глубокий банк, а затем попросту выбить его из него.

Играя в покер, многие выбирают тактику и стратегию своего поведения за столом, опираясь не только на карты и поведение соперников, но и на банк раздачи.

При этом опытные игроки часто манипулируют им для того, чтобы выиграть как можно большее количество денег.

Манипулирование размером банка представляет собой навыки выбора правильного размера ставок для того, чтобы увеличить банк либо уменьшить его, в зависимости от ситуации.

Наиболее ярким тому примером может быть попытка выиграть большой банк с сильной комбинацией. Для этого необходимо выбрать наиболее удачный момент, чтобы сделать рейз, бет либо колл ставки противника.

Коллируя ставки на начальных улицах и повышая их на терне и ривере, можно достичь весьма значительного его размера. При этом необходимо иметь определенные навыки и ответить на несколько вопросов, а именно на вопрос о требуемом его размере, способах его достижения и возможностях сохранения в случае, если его размер не должен быть слишком большим.

Контролировать банк лучше всего тогда, когда игрок осуществляет ход вторым на постфлопе. Именно поэтому стоит разыграть максимальное количество рук на батоне, большая часть которых будут премиальными руками с большого блайнда.

Ориентируясь на противника, необходимо задать себе несколько дополнительных вопросов на флопе, которые касаются желаемого размера банка и количества ставок с той силой руки, которая есть на данном этапе.

В такой ситуации каждый игрок сталкивается с двумя сложными и противоречивыми задачами, одна из которых заключается в возможности получения большого вэлью с учетом силы руки, а другая – розыгрыш размера банка, после которого противник останется с более слабой рукой.

Если на флопе рука имеет определенный потенциал, то первоочередной задачей для такого игрока является определение количества ставок, но оно должно быть таким, чтобы за столом не остались только сильные противники, которые смогут побить вашу руку.

Размер ставок также имеет значение. Наилучшим считается тот, который равен двум третям банка.

Также необходимо пересматривать количество необходимых ставок и размер банка, если сила руки на последующих после флопа этапах меняется.

Более того, стоит учитывать и навыки самого оппонента, а также его тип игры. Чем хуже играет противник, тем больше вы должны сделать ставок.