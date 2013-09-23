В прошлом 2012 году российские туристы заняли 5 место по количеству человек в турпотоке, прибывшем на Мальту. Пальму первенства наша страна уступила лишь Великобритании, Италии, Германии и Франции.

В данным момент проводится активная PR- кампания под весьма подходящим лозунгом «Мальта - больше, чем…». И, надо сказать, Мальта действительно много больше, чем просто курортная страна! Этому способствуют не только отличные природно – климатические условия, но и богатое историческое наследие и активная культурная жизнь острова.

В не зависимости от сезона, Мальта предложит вам что – нибудь особенное и даже самый привередливый турист найдет для себя занятие по душе. Посудите сами, сколько всего увлекательного и необычного круглый год предлагает нам Мальта!

Исторические памятники и архитектурные шедевры

Мальта славиться количеством памятников архитектуры и искусства, которое поражает воображение даже опытных туристов. Великолепные церкви и величественные дворцы, залы которых до сих пор хранят дыхание времени, Китайский сад безмятежности, деревни местных ремесел и многочисленные форты – количество достопримечательностей на один квадратный километр острова просто зашкаливает.

Кроме рукотворных памятников, Мальта славится так же памятниками, созданными самой природой. Лазурное Окно, утесы Дингли, Голубой Грот и Голубая Лагуна – все эти места просто невероятной красоты, где хочется побывать снова и снова. А лучшее место для фотосессии себе трудно и приставить.

Дайвинг

Многие туристы едут на Мальту с единственной целью – заняться подводным плаванием. И нужно отметить, прибыли они как раз по назначению! Трудно представить место на Земле более располагающее для погружения – прозрачная чистейшая вода, разнообразный каменистый ландшафт и морская фауна, всевозможные останки затонувших кораблей и гроты – все это делает дайвинг интересным и неподражаемым.

Климатические условия так же способствуют развитию этого направления: летом средняя температура воды 22-24 градуса, зимой около 10-12° C, штормы и ветер бывают крайне редко, а приливы и отливы попросту отсутствуют. Такие погодные параметры позволяют как новичкам, так и профессиональным дайверам погружаться в захватывающий мир морских обитателей на протяжении всего года и «не ждать у моря погоды».

Do you speak English?

Мальта призвана одним из основных мировых центров обучения английскому языку. Тысячи людей со всего мира круглый год приезжают сюда, чтобы в процессе великолепного отдыха с головой погрузиться в глубины грамматики и произношения.

Множество высокопрофессиональных языковых школ предоставят возможность не только попрактиковаться с носителями языка, но и сдать экзамены на сертификат международного значения или языковой экзамен для последующего поступления в ВУЗы.

При этом обучение происходит непринужденно – вам подберут группу вашего языкового уровня, причем как правило это интернациональная группа. Поэтому вам волей неволей придется говорить на английском, чтобы понять своих однокурсников и окружающих людей. Программы могут быть так же и индивидуальными – все зависит от желаний и возможностей ученика.

Яркая ночная жизнь и развлечения

Для тех, кто любит проводит свой отдых ярко и на всю катушку, Мальта предложит разнообразную ночную жизнь. Большинство клубов острова расположены в Пачевиле – своеобразном центре развлечений. Цены здесь соизмеримы с ценами в Европе, да и выбор музыкальных направлений удовлетворит вкусы даже самых притязательных посетителей.

Если вы любите острые ощущения и азарт, то Мальта предоставит вам шанс попробовать свои силы в покерном турнире. Ежегодно здесь проходит серия турниров «Битва за Мальту», в этом году мероприятие запланировано с 26 по 29 сентября. Кроме самой игры в покер и соперников, приехавших сразиться в покер со всех уголков мира, в программу турнира входят VIP-вечеринки, посещение лучших баров острова и, конечно же, солидный приз в 200.000 Евро. Есть за что побороться!

Меломаны всех стран – объединяйтесь

Мальта славится своей неподдельной любовью к музыке, причем диапазон её направлений варьируется от народных мотивов, классики и джаза, вплоть до новейших электронных течений. Каждое лето на острове проходят музыкальные фестивали, которые с нетерпением ждут как сами мальтийцы, так и иностранные ценители искусства. На Malta International Music Festival ежегодно съезжаются меломаны со всего мира.

Здесь могут выступить не только профессиональные музыканты, но и любители. Доброй традицией стало проведение на Мальте всемирного фестиваля современной музыки под флагом MTV. Поклонники всевозможных направлений электронной музыки стекаются сюда, чтобы насладиться хитами и свежайшими композициями известных ди-джеев.

Стоит только назвать имена исполнителей, посетивших этот ежегодный марафон под открытым небом, чтобы понять масштаб мероприятия. The Black Eyed Peas, Snoop Dogg, Lady Gaga, Metro Station, Esmée Denters, Enrique Iglesias и многие другие уже посетили этот остров, чтобы доставить радость своим поклонникам.

Oktoberfest мальтийского разлива

Наверняка, многие слышали про фестиваль пива Oktoberfest в Германии. Но не только город Мюнхен способен удивить гостей со всей планеты и угостить их всевозможными сортами пива. На Мальте любители этого пенного напитка вот уже 20 лет с нетерпением ждут последнюю декаду июля – начало августа, ведь именно в это время проходит интернациональный фестиваль пива «Farsons».

Пока взрослые пивные гурманы вкушают всевозможные сорта пива и наслаждаются живой музыкой как местных, так и зарубежных исполнителей, их дети так же не останутся без дела. Ребятню ждет интересная развлекательная программа с конкурсами и аттракционами в специальном игровом секторе.