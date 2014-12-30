Любовь в покере: звездные пары

Из истории известно, что многие гении становились гениями благодаря поддержке и помощи своих вторых половин. Как дела обстоят у профессиональных игроков на любовном фронте?

Кто же их половины? Как они относятся к покеру? Помогает ли любовь выигрывать? Давайте узнаем!

Лив Боэри и Игорь Курганов

Пожалуй, на сегодняшний день Лив и Игорь стали самой заметной романтической парой профессионального покера. Они молодые и красивые, свободно путешествуют по миру, постят замечательные фотографии, пронизанные химией любви, вместе занимаются благотворительностью и выигрывают большие деньги.

Пара вместе уже несколько месяцев, причем Лив с удовольствием в интервью, в своем блоге и в социальных сетях подчеркивает, как она счастлива и влюблена. Боэри и Курганов знакомы достаточно давно благодаря многочисленным общим турнирам. Но сближение началось около года назад.

Так как более словоохотлива именно леди, мы видим отношения с ее точки зрения. Лив говорит, что Игорь — замечательный человек, что она с удовольствием вошла в его круг друзей (также покерных про), получила для себя новые знания об игре.

А еще пара активно занялась благотворительностью. Их программа эффективного альтруизма REG уже собрала более 12 млн долларов, они смогли подключить к этой деятельности более 100 покерных игроков.

Это именно тот случай, когда любовь окрыляет. Успехи на личном фронте делают игру в покер более успешной и несут массу позитива в мир.

Иван Демидов и Лика Герасимова

Эта пара россиян — прекрасный пример того, что покер помогает создавать семьи. Иван и Лика познакомились во время одного из турниров году эдак в 2005. Демидов шутя вспоминает этот момент: «она меня заблефовала в крупном банке».

Говорят, Иван пытался дать Лике мастер-класс и объяснить тонкости некоторых покерных приемов. А сообразительная девушка в итоге пришла к парадоксальному выводу: нет смысла учиться покеру, лучше разработать собственную стратегию, мыслить нешаблонно и обращать внимание на то, как играет соперник.

Лика и Иван все также вместе, 14 марта 2010 года у них родился замечательный сынок Григорий, фото которого они постят в социальные сети намного чаще, чем свои собственные. С рождением малыша Лика взяла тайм-аут и играет реже, выезжает лишь на те турниры, где грамотно организовано размещение для семей.

Все, кому посчастливилось познакомиться с парой Демидов плюс Герасимова, в один голос говорят, что они замечательные люди. Супруги благодаря покерным выигрышам смогли купить квартиру в Москве и сделать в ней весьма интересный ремонт, активно его обсуждая по ходу дела на тематическом форуме. Лика иногда пишет статьи о визите на тот или иной турнир, активно поддерживает покерную карьеру Ивана и утверждает, что секрет семейного счастья в поварешке для борща.

Ванесса Селбст и Миранда Форстер

Одна из самых сильных женщин в покере нисколько не скрывает своей нетрадиционной ориентации. А с августа 2013 года Ванесса Селбст стала женой прекрасной девушки Миранды Форстер, с которой до того встречалась 3 с половиной года.

Чувства долго проверялись на прочность. Миранда ездит с Ванессой по всему миру, поддерживает ее на турнирах, и пока Селбст играет, она заботится об их двух крошках чихуахуа. Фото пары пронизаны особым светом, что бывает довольно редко, когда отношениям уже много лет.

Кстати, Ванесса сделала предложение своей избраннице перед Super High Rolle на PCA-2013, так сказать, на удачу. И видимо, Фортуна, проявила благосклонность, ведь с тех пор Селбст выиграла немало. А Миранда все также тепло ее поддерживает после каждой игры, что подтверждают снимки с турниров.

Анатолий Филатов и Валентина Филатова

Молодой и очень перспективный россиянин Анатолий Филатов, который в 2014 году стал звездой многих турниров, а за свою карьеру уже сумел заработать миллионы долларов, оказывается, женат. Супруга Валентина носит фамилию мужа и во всем его поддерживает. Она хорошо относится к покеру, хотя сама не играет.

В своих интервью Толя охотно говорит, что женат с 2011 года (ему тогда было 23 года). А странички в социальных сетях так и пестрят очаровательной супругой. Пара знакома еще со времен института и со свадьбой тянуть не стала. Жена поддерживает образ жизни Филатова и всюду ездит с ним.

Семейное положение про в ВКонтакте «влюблён в Валентину Филатову», что уже говорит о многом!

Фил Хельмут и Кэтрин Сэнборн

Хотя Фил Хельмут широко известен своим нестандартным, а часто и оскорбительным поведением, это нисколько не распространяется на его личную жизнь. Он давно, еще с 1992 года, счастливо женат и до сих пор отзывается о своей супруге Кэтрин Сэнборн исключительно нежно.

Пара живет в собственном доме в Пало Альто в Калифорнии и воспитывает двоих сыновей: Николаса и Филиппа III. Кэтрин — защита и опора Фила, многие турниры он выиграл именно в ее присутствии, например, свои 10 и 11 браслеты WSOP. Иногда супруга чемпиона тоже катает, хотя не так успешно, но все же достаточно неплохо.

Кэтрин сторонится публичности, поэтому ее фотографий так мало в Интернете. Она успешно работает психиатром в Стэнфордском университете, отказывается от совместных с Филом съемок. Широкую известность получил ее отказ от участия в шоу «Поменяемся женами». При этом Хельмут написал, что УВЕРЕН, что Кэтрин смотрелась бы на экране просто прекрасно. И это после 22 лет брака! Всем бы так!

Фил Лаак и Дженнифер Тилли

Фил и Дженнифер — одна из самых колоритных парочек за покерным столом, им не мешает даже 14 лет разницы в возрасте. Они уже 11 лет в месте. Где бы Лаак и Тилли не появлялись, всегда выглядят веселыми и дружелюбными.

Тилли говорит, что не особенно задумывается над тем, что ее покерная карьера более успешна, чем у Фила, она предпочитает все же считать покер увлечением, оставаясь при этом профессиональной актрисой. Единственная претензия к Лааку — он никогда не дает выспаться перед турнирами и они садятся за столы немного сонными.

Фил однажды рассказал о том, как завязались их отношения. Знакомство состоялось на Commerce Invitational, после веселой болтовни Тилли попросила его номер телефона. Но так и не позвонила, ведь девушки практически никогда не перезванивают. Затем была другая общая вечеринка, которая закончилась так же. Тилли снова попросила его номер. Тут Лаак пошел ва-банк, сказав, что она уже просила и не перезвонила, добавив: «Лучше ты дай мне свой номер и я тебе перезвоню с вероятностью 100%, чем я тебе дам свой и ты перезвонишь мне с вероятностью 3%».

Дженнифер смутилась и не устояла перед напором логики, дала номерочек, хотя установила для себя правило никогда этого не делать.

Вот такие вот они — отношения профессиональных игроков в покер, что лишь подтверждает, что азартные игры прекрасно совмещаются с любовью и крепкими семьями!