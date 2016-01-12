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Live: РСА 2016 - на русском языке (видео)!

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12 Январь 2016, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Покерная матрица
Live: РСА 2016 - на русском языке (видео)!

Добро пожаловать в 2016 год, в первую видеотрансляцию крупнейшего покерного ивента на русском языке, которая традиционно берет старт на Багамских островах – PCA2016.

За семь дней трансляций с РСА-2016 вы услышите много интересного, ибо не умеют по другому работать в ТВ-команде PokerStars, где комментировать русский стрим будут Илья Городецкий и Михаил Семин.

И начнутся трансляции сразу с финального стола супер-хайроллера (бай-ин 100 тысяч долларов), причем игра будет показана с открытыми картами.

Стримы будут проходить вплоть до окончания Главного события – до 14 января.

Расписание прямых трансляций:

  • 08/01/2016 - Супер-хайроллер, Финал (Открытые карты)
  • Начало трансляции: 22:00 по Москве
  • 09/01/2016 - PCA 2016 Invitational (Открытые карты)
  • Начало трансляции: 22:00 по Москве
  • 10/01/2016 - Главное событие, День 2
  • Начало трансляции: 20:00 по Москве
  • 11/01/2016 - Главное событие, День 3
  • Начало трансляции: 20:00 по Москве
  • 12/01/2016 - Главное событие, День 4
  • Начало трансляции: 20:00 по Москве
  • 13/01/2016 - Главное событие День 5
  • Начало трансляции: 20:00 по Москве
  • Конец трансляции: Игра до 6-8 финалистов
  • 17/12/2014 - Главное событие, Финал (Открытые карты, задержка на час)
  • Начало трансляции: 22:00 по Москве
  • Конец трансляции: До определения победителя турнира!
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