Live: EPT Мальта 2015 - на русском языке (видео)!
С сегодняшнего дня, то есть со второго игрового дня Главного события EPT Мальта, начинаются прямые включения с берегов Средиземного моря, причем с русскоязычными комментариями!
Как всегда команда PokerStars, укомплектованная профессиональными комментаторами, начинает свою работу. Сегодня в 14:00 начнется первая трансляция Главного события с комментариями Ильи Городецкого и Михаила Семина.
Стримы будут проходить вплоть до окончания турнира.
Расписание прямых трансляций:
|
10/27/2015
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MAIN EVENT DAY 2
|
12:00 CET
|
21:30 CET
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10/28/2015
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MAIN EVENT DAY 3
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12:00 CET
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22:30 CET
|
10/29/2015
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MAIN EVENT DAY 4
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12:00 CET
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00:00 CET (+1 day)
|
10/30/2015
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MAIN EVENT DAY 5
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12:00 CET
|
00:00 CET (+1 day)
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10/31/2015
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MAIN EVENT DAY 6 FT (CARDS UP)
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14:00 CET
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02:00 CET (+1 day)
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