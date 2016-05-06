> >

Live: Гранд-финал EPT Монако - 2016 - на русском языке (видео)!

Поделиться:
6 Май 2016, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Покерная матрица
Live: Гранд-финал EPT Монако - 2016 - на русском языке (видео)!

Май в Монте-Карло - это время Гранд-финала Европейского покерного тура!

Лучшие из лучших игроков в покер в мире поспорят за дорогие призы, и мы все это увидим в трансляциях с открытыми картами!

Серия ЕРТ выходит на новый уровень.

Смотрите прямые трансляции со 2-го мая, когда в Главном событии начнется День 2!

Комментирует Илья Городецкий.

Смотрите ниже расписание трансляций:

(Все трансляции с ОТКРЫТЫМИ картами и задержкой в 30 минут)

  • 2 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, День 2 с 13:30 по Москве 
  • 3 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, День 3 с 13:30 по Москве 
  • 4 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, День 4 с 13:30 по Москве 
  • 5 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, День 5 с 13:30 по Москве 
  • 6 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, ФИНАЛ с 15:00 по Москве 
Поделиться:

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Блоггеры
Это - PokerListings Russia, детка!

Это - PokerListings Russia, детка!

Покер - это не только игра, но и образ жизни! Не верите?

Последние посты PokerListings Russia's Page  
Пиранья - Покерные истории

Пиранья - Покерные истории

Что такое покер и с чем его едят, если у вас аппетит, к

Последние посты PokerListings Russia's Page  
Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"

Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"

Добро пожаловать на официальный блог "Битвы за Мальт

Последние посты PokerListings Russia's Page  
Инфографика

Инфографика

Не все можно выразить словами. Некоторые вещи вообще н
Последние посты 's Page  
Покерная матрица

Покерная матрица

Гаджеты, виджеты, специальный софт и прочие "фишечки".

Последние посты
Последние посты 's Page  
Следите за нами

Facebook

Twitter

RSS

Тэги блогов

Tournament Trail
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2017 PListingsRussia.com - Все права защищены.

 