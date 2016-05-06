Live: Гранд-финал EPT Монако - 2016 - на русском языке (видео)!
Май в Монте-Карло - это время Гранд-финала Европейского покерного тура!
Лучшие из лучших игроков в покер в мире поспорят за дорогие призы, и мы все это увидим в трансляциях с открытыми картами!
Серия ЕРТ выходит на новый уровень.
Смотрите прямые трансляции со 2-го мая, когда в Главном событии начнется День 2!
Комментирует Илья Городецкий.
Смотрите ниже расписание трансляций:
(Все трансляции с ОТКРЫТЫМИ картами и задержкой в 30 минут)
- 2 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, День 2 с 13:30 по Москве
- 3 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, День 3 с 13:30 по Москве
- 4 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, День 4 с 13:30 по Москве
- 5 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, День 5 с 13:30 по Москве
- 6 мая - Гранд-финал ЕРТ, Главное событие, ФИНАЛ с 15:00 по Москве
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