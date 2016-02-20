Live: EPT Дублин 2016 - на русском языке (видео)!
Спустя восемь лет Европейский покерный тур возвращается в столицу Ирландии, в Дублин.
Покерный этап в Ирландии, к слову, был с расписании первого сезона, состоявшего из семи «классических мест», но в 2008 году его место занял венгерский Будапешт.
И вот ЕРТ снова в Дублине берет быка за рога: на старте был €25k High Roller, за которымпоследовало Главное событие с бай-ином в €5,300.
Прямые Live-трансляции начались из столицы Ирландии со второго дня «мейна», когда в турнирной сетке оставалось еще более 500 участников.
Хотелось бы сказать, «и снова у микрофона харизматичный дуэт Илья Городецкий и Михаил Семин, но последний стал недавно участником команды профессионалов PokerDom, «завещав» свое место в комментаторской будке Денису Григорьеву.
А последним победителем этапа ЕРТ в Дублине был Рубен Питерс, сейчас же приз за первое место - €532,620, а значит впереди все самое интересное!
Оставайтесь с нами и смотрите трансляцию.
Расписание трансляций:
16 февраля — EPT Дублин, Главное событие, День 2 — 15:00 по Москве
17 февраля — EPT Дублин, Главное событие, День 3 — 15:00 по Москве
18 февраля — EPT Дублин, Главное событие, День 4 — 15:00 по Москве
19 февраля — EPT Дублин, Главное событие, День 5 — 15:00 по Москве
20 февраля — EPT Дублин, Главное событие, Финал (с открытыми картами) — 17:00 по Москве
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