Live: EPT Барселона 2015 - на русском языке (видео)!
С сегодняшнего дня, то есть со второго игрового дня Главного события EPT Барселона, начинаются прямые включения из Испания, причем с русскоязычными комментариями!
Как всегда команда PokerStars, укомплектованная профессиональными комментаторами, начинает свою работу. Сегодня в 13:00 начнется первая трансляция Главного события с комментариями Ильи Городецкого и Михаила Семина.
Стримы будут проходить вплоть до окончания турнира.
Расписание прямых трансляций:
- 26 августа 2015 года – EPT Барселона Main Event, День 2. Начало трансляции в 13:00 МСК, стрим продлится примерно до 21:30 МСК;
- 27 августа 2015 года – EPT Барселона Main Event, День 3. Начало трансляции в 13:00 МСК, стрим продлится примерно до 22:00 МСК;
- 28 августа 2015 года – EPT Барселона Main Event, День 4. Начало трансляции в 13:00 МСК, стрим продлится примерно до 22:00 МСК;
- 29 августа 2015 года – EPT Барселона Main Event, День 5. Начало трансляции в 13:00 МСК, стрим продлится до формирования финалки из 6-8 игроков;
- 30 августа 2015 года – Финальный стол EPT Барселона Main Event. Стрим с открытыми картами и задержкой.
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