Начнем с того, что Леон Цукерник является владельцем крупнейшего казино в Восточной Европе – King’s Casino в чешском Розвадове, что находится на границе с Германией (а это важно).

Во-вторых, он был единственным любителем за финальным столом последнего супер-хайроллера с бай-ином в 50 тысяч евро на ЕРТ в Праге.

В третьих, он его выиграл, удивив всех кроме, пожалуй, самого себя. При этом Цукерник регулярно играет в дорогих турнирах, но ранее в призовую зону никогда не попадал.

В общем, наш коллега Дирк Ойцманн не мог не поговорить с этим необыкновенным игроком сразу после финального стола.

RussiaPokerNews: Насколько важно для тебя было выиграть это турнир?

Трофей важнее денег.

Леон Цукерник: Один из престижнейших турниров в мире, который проводит самая крутая серия Европы. Конечно, для меня это нечто особенное и невероятное.

RPN: Просто ты сыграл так много дорогих турниров и запредельного кэша, что я удивлен твоею реакцией.

ЛЦ: Это значит для меня куда больше, чем 741 тысяча евро призовых.

RPN: Этот трофей займет специальное место в Kings’ Casino?

ЛЦ: У нас есть специальное место для трофеев, включая браслеты Федора Хольца и Пиуса Хайнца, так что да.

RPN: За финальным столом ты пару раз прошелся по «так называемым про-игрокам». Хотел лишний раз «уколоть» Чарли (Каррел, соперник по хедз-апу)?

ЛЦ: Нет, это то, что я каждый раз говорю соперникам за финальным столом. Что здесь только я – настоящий профессионал.

RPN: Это как?

ЛЦ: Потому, что я из тех, кто берет рейк, а они те - кто его платит. Это все объясняет. Ладно, конечно же, это из серии «разговоров за покерным столом». Сами знаете, что вогнать людей в тильт в покер выгодное занятие.

Главное - "показать".

Я, например, люблю играть с 2-7. Конечно, это весело и я проиграл уйму денег с этими картами, но когда удается выиграть с ними – это очень круто.

RPN: ЕРТ уходит в историю, но некоторые этапы крупных турниров других серий уже побывали в твоем казино. Что в будущем станет важней, место проведения или бренд?

ЛЦ: Живой покер связан с комфортом. Когда игроки неделю заняты в покерном фестивале, они хотят получить и высокий уровень проживания, и хорошую еду. И это именно то, что мы пытаемся предложить в Розвадове.

RPN: Независимо от того, под каким брендом проходит турнир?

ЛЦ: Мы хотим быть «покерным направлением». Когда вы говорите ЕРТ, вы же не произносите «отель Хилтон». Так и мы предлагаем полный спектр покерных услуг: от крупных международных серий до местных турниров с бай-ином в 50 евро.

Поэтому нас уже и знают во всем мире.

К нам едут специально играть в покер, как другие едут кататься на лыжах, для игры в гольф и так далее.

RPN: Да, но покер обычно живет в «интересных местах». Чем вы намерены привлекать игроков еще в Розвадове?

ЛЦ: К нам легко попасть и отелей вокруг предостаточно.

Для многих серий Розвадов идеально подходит.

Не каждый ведь может позволить себе отель за 400 евро.

А у нас – как в Америке: зал площадью 5,600 квадратных метров, 400 человек персонала и 160 столов для игры в покер.

В 2017 году мы откроем еще один отель рядом с казино на 500 человек с большим спа-центром, а также дополнительный зал в самом казино.

Думаю, вы вполне можете представить «наш план».