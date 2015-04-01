Окруженный скандалами и прославленный огромным числом пороков, Ларри Флинт был и основателем журнала Hustler, и страстным дельцом, и игроком в покер. Но это вы и так, наверное, знаете.

Но знаете ли вы, что Ларри Флинт был бэком легенды норвежского покера Тора Хансена в течение десятилетий, что он почти отравил Стю Ангера, и что он владеет собственным казино?

Это истории мужчин, которые сделали Лас-Вегас таким, каким он является сегодня — величайшим и самым безумным городом на Земле.

Флинт, кроме всего прочего, известен как большой транжира в кэш-играх с высокими ставками. Этого вполне достаточно, чтобы включить его в этот список.

Жизнь Ларри Флинта стала достоянием общественности после фильма «Люди против Ларри Флинта» (с Вуди Харрельсоном и Кортни Лав в главных ролях), ставшего хитом кинотеатров по всему миру.

Флинт родился в 1942 году. Он начал зарабатывать деньги на топлесс барах, позже появился журнал Hustler, дающий миллионные прибыли. Однако, денег было недостаточно, чтобы защитить миллионера, который создал себя сам.

Он стал обвиняемым в одном из самых известных судебных процессов в американской истории, и состав преступления заключался не более чем в излишней свободе прессы.

Флинт в конечном итоге попал в тюрьму, но его полупорнографический журнал Hustler, при этом он никогда не снимался с производства.

Тем не менее, в американском обществе радикальная группа врагов Флинта уже сформировалась. И один из них затаился, поджидая Флинта и выстрелил в него, когда тот покидал здание суда после завершения разбирательства.

Флинт выжил, но был парализован ниже пояса. Он по-прежнему сохранил любовь к жизни, однако, он также сохранил свою любовь к покеру в качестве основного хобби.

Как и многие американцы, он знал эту карточную игру с детства. А когда стал взрослым, располагал достаточным количеством денег, чтобы играть с лучшими.

Флинт стал завсегдатаем кэш-игр на высокие ставки в семидесятых. Сегодня его активы оцениваются в сумму около 400 миллионов долларов. Соответственно, он никогда не рассматривал свои потери в покере как проблему.

«Деньги не важны для меня, — говорит Флинт — я хочу играть с лучшими игроками, и я хочу, получать особый драйв от победы. И я готов платить за него, если это необходимо. Я мог бы легко играть против худших игроков-любителей, но это совсем не весело».

Определение «веселья» по Флинту было лучше всего продемонстрировано в документальном фильме 2004 года, который показал, как Флинт играет в своем собственном Hustler Casino в Гардене, Калифорния.

Флинт сидел за столом семикарточного стада $ 2000 / $ 4000 / $ 500 и играл против Чипа Риза, Фила Айви, Дэвида Оппенгейма, Фрэнка Томпсона и Дэнни Робинсона.

Средний банк был около $ 40 000, а игра была быстрой и агрессивной. Один из дилеров сказал, что Флинт потеряли около $ 300 000 за месяц, хотя он, вообще-то, считается вполне приличным игроком в стад.

Хотя Флинт является одним из самых больших китов в истории покера, его жизнь изобилует еще и историями успеха.

Одним из его любимых оппонентов был не кто иной, как легенда покера Стю Ангер. Флинт однажды сказал о нем: «У Стю был ужасный характер, поэтому его было легко вывести из себя. Я помню руку, где я ударил стрейтом, а Стю все потерял. Он поставил, я пошел ва-банк, и он ответил. Когда он увидел мои карты, то сказал: «к черту все», и перевернул стол».

Однажды, Стю Ангер даже пытался обвинить Флинта в покушении на убийство.

С 1978 года Флинт постоянно страдал от сильнейшей боли из-за серьезных ран, оставленных снайпером. Это продолжалось плоть до 1990-х годов, когда он, наконец, смог избавиться от последствий с помощью новейших достижений хирургии. А пока он был парализован, то перемещался на инвалидной коляске за 80 000 долларов.

Шло время, Флинт стал зависимым от наркотического напитка, известного как коктейль Бромптона. Он состоит на 60% из морфина, на 30% — из спирта и на 10% — из кокаина. Так как он был болен, то мог законно использовать такие сильнодействующие вещества.

В один из дней Ангер сказал, что хочет попробовать такой же коктейль. Стю уже был под наркотиками, но думал, что может справиться еще и с этим. Когда он получил свой коктейль, то ушел в ванную, чтобы пить его там. Но он не вернулся.

Два сотрудника были посланы, чтобы проверить как он там. Флинт позже рассказывал в интервью: «Они нашли его лежащим на полу без сознания. Когда он снова пришел в себя, то обвинил меня в попытке убить его».

Покер привлекателен для Флинта не только возможностью играть. Он также рассматривает его как бизнес. Одним из его решений стала игра с легендой норвежского покера Тором Хансеном, который жил в Лас-Вегасе в течение нескольких десятилетий, прежде чем вернуться в Европу в 2012 году, после того как у него диагностировали рак.

В 1998 году Флинт приобрел собственное казино. Он взял обанкротившееся El Dorado и инвестировал в него 30 миллионов долларов, чтобы вернуть былую славу.

В конце концов, вы могли бы назвать Ларри Флинта одним из самых больших неудачников в покере, но с небольшой ремаркой. В отличие от большинства других продувшихся, Флинт всегда мог себе позволить такие потери.

В 2014 году Ларри Флинт занимал верхние строки в ежегодном рейтинге журнала «People with money».

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