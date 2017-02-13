Давно уже в PokerStars не принимали в свою команду игроков в покер мирового уровня, предпочитая избавляться от последних профессионалов на своем балансе.

Однако в пятницу маятник качнулся в другую сторону, и выступающий под флагом России Игорь Курганов стал официальным про-игроком команды PokerStars Pro.

Регуляр хайроллеров

Представлять Курганова фанатам покера необязательно.

Он уже давно входит в когорту самых успешных игроков высоких лимитов, выиграв более 12 миллионов долларов за последние 6 лет (первое место среди наших игроков по призовым за карьеру).

Сам себе "про".

Также он отлично известен на Западе, так как большую часть жизни прожил в Германии и Лондоне, да и сейчас встречается с Лив Бори, которая также входит в команду «старзов».

Наконец, он один из партнеров благотворительного фонда REG, куда также входят Бори и еще один топовый игрок Филипп Грюиссем.

Интересно, что приглашение Курганова выбивается из последних тенденций PokerStars, ибо они предпочитали приглашать в свои ряды либо суперзвезд мирового спорта – Неймара, Криштиану Рональду или Рафаэля Надаля, либо делать ставку на «стримеров» с Twitch (Джейсон Сомервилль, Джейми Стейплс и Кевин Мартин).

Зачем им Игорь и является ли это поворотным моментом, мы узнаем уже скоро.

Легенда онлайна идет в финансы

Тем временем финский игрок Йенс "Jeans89" Киллонен – один из символов онлайн покера вообще и игры в Пот-лимит Омаху в частности – решил уйти из покера, сосредоточившись на финансовом мире.

Звездный час Киллонена на WSOP-2016.

По данным финской прессы он уже несколько лет изучает финансы и даже защитил «интершип» в университете Филадельфии.

И хотя звездные времена игры на высоких ставках, где и преуспел Киллонен, остались в прошлом, 2016 год стал одни из самых успешных для финна.

Во-первых, он выиграл браслет WSOP в «чемпионате омахи» с бай-ином в $25k, что принесло ему 1,1 миллиона долларов призовых.

В онлайн Киллонен также выиграл за год $236k, но в интервью Iltalehti признал, что устал от покера и хочет заняться чем-то другим после почти 10 лет игры.

Впрочем, даже будучи «в оставке» Йенс собирается время от времени играть в живых турнирах, и уже скоро его можно будет увидеть на фестивале Kings of Talliinn в Эстонии.