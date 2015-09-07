Могла ли новая программа лояльности, которую ввели на FullTilt резко отразить на общем поле игроков.

Всем привет! Хочется начать с небольшой критики или возмущения по отношению к новой программе лояльности. К самой программе лояльности у меня претензии нет и меня как игрока FullTilt, все устраивает, но я столкнулся с проблемой во время игры.

Проблема заключается в следующем, до внедрения новой программы лояльности я играл в основном турниры Sit&Go с джек-потом. Запускал сразу от 4 до 8столов одновременно, но сейчас, блин я себе такого позволить не могу.

И дело, что самое интересное, не во мне, а в самом FullTilt. Сейчас приходить ожидать игроков при загрузке даже двух столов, что очень сильно тормозит всю игру, что соответственно влияет на результаты, если я раньше в час отыгрывал порядка 100-150 турниров, то сейчас эта цифра в разы сократилась.

Возможно, это связанно с тем, что все игроки в отпусках и в сентябре-октябре я вернусь к обычной игре. А программа лояльности мне даже симпатична, даже с учетом, того, что она в основном рассчитана на новых игроков.

Может благодаря такому подходу FullTilt вернет себе былую славу, как и раньше? Хотя без хайстека FullTilt не будет прежним. Какие раздачи, какие банки разыгрывались за столами старого FullTilt.

Меня, конечно же, цепляет их лозунг или новая философия, которую они продвигают, говоря о том, что игра в покер должна приносить удовольствие, несмотря на лимиты игры, будь то игра за $1 или $100.

Но в первую очередь это крупный бизнес и он должен приносить хороший доход, а если его не будет, то, скорее всего игра в румах не будет благоприятной для игроков т.к. руководство будет сокращать призовые и все урезать.

Но сегодня все кажется, складывается удачно и игра на FullTilt должна восстановиться и быть, как и прежде без башенной, быстрой и гипер агрессивной.

Вообще FullTilt сейчас начинает походить реально на инкубатор, где вылупляются цыплята. Об этом говорит огромное количество факторов:

Отсутствие тейбл селекта и мультитейблинга

Исчезновение хедз-апов

Убраны все непонятные игры, которые новички не потянут Stud / Draw / Mixed игр

И после того как новоиспеченные цыплята вырастут их пора готовить на убой, а этим скорее всего займется никто иной как PokerStars. А вам как кажется, похож ли FullTilt на инкубатор или нет?