Но прежде всего для такой работенки нужна отличная способность к импровизации.

Чтобы стать флормэном, не нужно получать специального образования, достаточно лишь сильного интереса к делу.

Может показаться, что Джонни Люткенхорст вырос в казино. В 2003 году ему было всего 22 года, молодой уроженец Вены решил сделать карьеру именно в казино. В эпоху, когда очень многие приятели с подобной страстью с головой погружались в пучину наркомании, он планировал свою карьеру.

Он пришел в бизнес в самый разгар покерного бума. Тогда Джонни прошел обязательный курс и три года отработал дилером в казино Concord в Вене и Линце.

«Бум начался с покерных турниров, именно они дали мне возможность подняться по карьерной лестнице на одну ступеньку выше. В первую очередь, мне удалось два года поработать в качестве организатора турниров, даже на мероприятиях достаточного большого масштаба».

Это все означало, что Джонни Люткенхорст взял на себя гораздо более широкие полномочия, чем предполагают обязанности дилера, но и их в том числе, став флормэном.

Флормэн или флорман— это официальный представитель казино в покер-руме или на игровом этаже. Название произошло от английского Floor — этаж, можно переводить как «этажный», «главный по этажу». Флорман должен находиться в казино 24 часа в сутки (конечно, это две смены по 12 часов). Часто флормана коротко называют «флор» — и это именно тот человек, который отвечает за бесперебойную работу игорного этажа или нескольких румов.

Задачи флормэна в казино давно известны и их можно разложить по полочкам:

флормэн обеспечивает занятость столов, места для новых игроков, их сбалансированное размещение на подведомственной территории;

именно к флормэну нужно обращаться с жалобами, он урегулирует конфликты в соответствии с правилами казино;флормэн является непосредственным начальником дилера, контролирует его работу и оказывает поддержку при необходимости;

флормэн должен заботиться обо всех, чтобы игра шла легко и спокойно без каких-либо заминок, устранять технические неполадки (например, заменять дефектную шафл-машину);

флормэн отвечает за своевременную замену колод карт.

Хороший флормэн легко управляется с 21 столом одновременно, но чаще всего в его ведении находится до 15 столов. Даже в самых маленьких казино флорман имеется обязательно, чтобы дилер в любом уголке планеты мог крикнуть «флор» и решить все проблемы, возникшие в игре.

Если флормэн занят, его работу может выполнять человек, ответственный за регистрацию игроков. В отличие от дилеров, флорман не носит униформу, а одевается в штатский костюм, если он мужчина, или же в вечернее платье, если это женщина (да, да, и такое случается!).

Для Джонни Люткенхорста, отдающего все рабочие часы казино Concord, работа обеспечивает не только преимущества, но и создает определенные трудности.

«Нужно принимать правильные решения, причем достаточно часто. Вы являетесь последней инстанцией, которая соблюдает правила внутреннего распорядка казино. Конфликты, конечно случаются, но вы должны все стойко переносить, даже если не всегда согласны с происходящим».

Конечно, правила таковы, что решения в флормана являются окончательными. Поэтому сам флорман, утверждает Джонни Люткенхорст, должен вызывать уважение, чтобы легко справляться с любыми ситуациями. Также нельзя злоупотреблять имеющейся властью — это очень важно.

«Флорман должен очень хорошо разбираться в правилах игры и понимать, что происходит за конкретным столом. Но не менее важно оценить общую атмосферу игры, потому что очень часто правильные решения выносятся инстинктивно».

В собственном профессиональном становлении Джонни Люткенхорст отдает ключевые роли трем личностям, которые повлияли на него особенно сильно, пока он работал в Вене: Томас Кремзер, Томас Лематч и Питер де Йонг. И еще 32-летний специалист говорит, что вы не можете дальше продвинутся в иерархии казино, если будете работать как флорман постоянно.

«В 2012 году я был в двухнедельной поездке в Лас-Вегасе, чтобы посмотреть, как работают мои американские коллеги. И понял, что мы сейчас в Европе многие вещи делаем намного лучше».

Именно Джонни Люткенхорст ввел такую инновацию, как All-In Button. Он же подметил фундаментальные различия между игровыми процессами в Европе и Америке.

«Так, например, в Европе многим флорманам около 30, в то время как в США эту работу чаще всего делают пенсионеры. Интересно было посмотреть на свои перспективы в будущем, ведь я вижу себя за работой и через несколько лет. Опираясь на их опыт, можно делать кое-какие выводы, потому что отступать уже некуда».