С приходом интернета теоретическая часть покера стала доступна всем, и конкуренция среди игроков возросла. Чтобы быть на плаву и противостоять китам покера, многие начинающие, да и продолжающие игроки прибегают к услугам покер-тренера или коучера. Этот человек должен сочетать в себе качества духовного наставника, конферансье и педагога. Ну и, конечно, знать толк в покере.

Когда дело доходит до теории покера в немецкой покерной сцене, то Стефану Калхамеру из Регенсбурга просто нет равных – ему 37 лет,

и он не только хороший игрок и писатель, но ещё и тренер.

Он делает то, что истинному характеру игрока в покер - по крайней мере, на первый взгляд – чуждо, он считает так: "Если вы хотите довести игру в покер до идеала, то это похоже, что вы добровольно отдаете свои затраты времени и денег абсолютно враждебному окружению. Здесь Вы можете попробовать себя в любое время, чтобы забрать все и у всех".

"Тренерство мне доставляет удовольствие потому, что я не всегда хочу видеть среди своих учеников слабых, пьяных и пустых, я хочу их заставить задуматься. Иногда просто хочется сказать: «Эй, вы могли бы себе помочь, просто в будущем надо делать по-другому!».

Иногда надо говорить жестко, чтобы это принесло свои плоды.

В соответствии с мнением Калхамера, каждый хороший тренер должен совмещать себе 3 вещи: быть разумным игроком, иметь хорошую реакцию и быть хорошим артистом.

«Есть семинары, на которых я выступаю в роли клоуна. И хотя я нахожусь при этом на одном и том же уровне, я при этом преподношу материал забавно и интересно».

«В других семинарах для математиков и экономистов нужен уже совсем другой подход – такие клиенты уважают теорию и четкие выкладки. И наконец есть такие клиенты, которых приходится убеждать собственным опытом игры в покер. Для покер- коуча очень важно такое качество, как вежливость. Но при этом вы должны уметь сказать придурку, что он ведет себя как придурок и не обидеть при этом его».

Наиболее важной особенностью, однако, для Стефана Кальхамера как покер- тренера заключается в его способности осознавать свою ответственность по отношению к своим клиентам, которых он учит действовать тем или иным образом.

"Часто в своем обучении я должен раскрыть глаза своих клиентов на реальное положение дел. У меня были люди, сидящие передо мной, которые увольнялись со своей хорошо оплачиваемой должности только потому, что они выиграли 1 раз турнир Lucky Dollar.

Нужно весьма аккуратно показать такому человеку, что в покере не все так просто и здесь не стоит ждать халявы и быстрой наживы."

Немаловажным является и талант передавать свои знания. Стефан Калхамер обнаружил у себя такую способность ещё в юности:

«Я ещё в школе начал заниматься репетиторством. Даже в тех предметах, которые я не особо сам-то знал. Именно тогда я стал вырабатывать стратегии по решению тестов: размышлял в каких заданиях у меня есть шанс набрать много баллов, а какие можно вообще не делать».

Стефан Калхамер играет сам в покер более 20 лет. Он является автором книги "Texas Holdem Poker" (2005), соавтор книги "Покер Матрица" (2007) и основатель и владелец сайта «игровой институт" (http://www.gaming-institute.de).

Когда 37-летний игрок начал покер коучинг восемь лет назад, он проводил каждые 14 дней один пятичасовой семинар. Сегодня в месяц проводится 5-6 семинаров, рассчитанных на целый день.

В остальное время он проводит выездные семинары в 16 мест в Германии, Австрии, Швейцарии и на Майорке.

"В принципе, я могу по запросу провести в любом месте семинар, для этого мне понадобится 3 часа на дорогу. Все это будет стоить 150 евро в час".

Стефан Калхамер хочет тренировать творческое и самостоятельное мышление удачно играющих игроков. В мире на них сейчас очень большой спрос. В тоже время есть и другая модель, когда покер-тренеры работают через блоги, видео и при помощи Skype конференций, штампуют буквально конвейер успешных игроков «под ключ». И это тоже работает.

Опасности для своей бизнес-модели Стефан Калхамер не видит. "В качестве реальных своих конкурентов я рассматриваю Study Group профессиональных игроков в покер. Я всегда говорю своим клиентам:

«Либо вы снова и снова будете вынуждены возвращаться ко мне, либо вы поймете мои аргументы раз и навсегда. Потому что тогда вы научитесь автоматически вычислять и знакомиться с хорошими покерными игроками и обмениваться с ними живым игровым опытом» .