Вирджинии Хилл именно в честь нее названа первое казино в Лас-Вегасе, которое существует, по сей день и приносит прибыль своим владельцам.

Превышение бюджета в четыре раза и название в честь возлюбленной Вирджинии Хилл, что из этого получилось, читаем дальше.

Многим данная затея казалось бессмысленной, и была обречена на провал. Но только не для Багси Сигела, он верил в свою мечту, и в итоге 26 декабря 1946 года состоялось открытие первого, роскошного казино-отеля в Лас-Вегасе, под названием «Фламинго». Увы, открытие потерпело фиаско, именно в этот день на штат Невада налетел ураган, и дождь помешал открытию, и вдобавок ко всему казино открылось, без отеля. Поэтому пришедшим гостям попросту негде было ночевать.

На следующий день ситуация не изменилась, казино было пустым и приносило огромные убытки. Спустя две недели после открытия Багси Сигел принял решение о закрытии казино. Он понимал, что боссы это просто так не оставят и потребую возврат денежных средств и соответствующих процентов.

И у Багси Сигела наступили хмурые дни. На очередном собрании боссов было принято решение об устранении Сигела за растрату средств, но в дело вмешался Меер Лански, который сумел выторговать некоторое время для Сигела.

Спустя три месяца после провального открытия, состоялось второе открытие «Фламинго», 1 марта 1947 года. Для успешного открытия Багси Сигел сделал все, что от него зависело. С учетом того, что его направили в Голливуд вести дела, он познакомился со многими известными актерами, продюсерами и другими известными людьми. Он пригласил их всех, оплатил репортерам, чтобы те максимально красочно осветили данное событие.

Начиная с 1 марта 1947 года, казино «Фламинго» начало приносить свои плоды и наконец, стала приносить прибыль. 20 июня 1947 года был отдан приказ об устранении Багси Сигела, он по прежнему не сумел вернуть затраченные на строительство казино «Фламинго» деньги. По слухам вся прибыль, поступавшая от казино, уходила в Европу на счета его возлюбленной Вирджинии Хилл.

Багси Сигел человек, который каким-то седьмым чувством сумел увидеть потенциал пустыни в Неваде. Наемный убийца произвел несколько выстрелов в Багси Сигела у него же дома, после которых он скончался на месте. На похороны к нему пришло несколько человек, никто из соратников не посчитал нужным проводить его в последний путь. А Вирджиния Хилл так и не вернулась в Лас-Вегас.

Сегодня же данной казино принадлежит корпорации «Harrah's Entertainment» и кто знает, возможно, это все те же люди кто, когда то организовал огромную криминальную империю.

Теперь вы знаете, что первое казино в Лас-Вегасе было открыто 26 декабря 1946 года.