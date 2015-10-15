История возникновения Лас Вегаса укутана огромными тайнами и неизвестностью, но вот кто впервые решил открыть казино в Лас-Вегасе, и увидел потенциал данного района?

У многих на слуху имя Бенни Биньона, который организовал всеми любимый праздник под названием WSOP, благодаря действиям Бенни Биньона Лас-Вегас изменился, и мы его можем сейчас наблюдать. Но что было до всего этого? Кто построил первое казино в пустыне? Кто смог разглядеть потенциал данного района?

Такие имена как Чарльз «Счастливчик» Лучано, Фрэнк Костелло, Меер Лански, Багси Сигел, Вито Дженовезе многим людям ничего не скажут, но благодаря им мы можем довольствоваться круто развитым городом Лас-Вегас в штате Невада.

Эти пятеро были простыми эмигрантами, некоторые прибыли в Америку со своими родителями в поисках Американской мечты, а некоторые были рождены уже в США. В будущем эти пятеро всего за полвека построят огромную криминальную империю, которая, скорее всего, существует, по сей день, но управляется лишь другими людьми.

Главным у них был Чарльз «Счастливчик» Лучано, бухгалтер Меер Лански, Фрэнк Костелло уникальный преступник, которого в будущем назовут «Премьер-министром преступного мира», Багси Сигел любитель Голливуда и Вито Дженовезе безбашенный убийца. Нас интересует лишь один человек, хотя его выделить из толпы невозможно т.к. все они вместе как единое целое.

Багси Сигел это один из тех людей, которому мы обязаны сказать спасибо за то, что он увидел в своих видениях потенциал пустыни. А так как азартные игры были уже разрешены в данном штате, он обратился за помощью к своему боссу Чарльзу Лучано ибо денег на постройку казино необходимо огромное количество.

И с разрешения боссов он приступил к осуществлению своей мечты. Кстати это зафиксировано исторически, данная встреча носит название «Гавайская конференция», которая была организованна на Кубе.

Деньги, которые были выделены для постройки казино, попросту не хватило. Изначально на строительство планировалось потратить порядка $1.5 млн., но эта сумма увеличилась и увеличилась не вдвое, а в четыре раза.

Сумма увеличилась из-за нескольких причин, во-первых они строили грандиозный проект в пустыне и второе Багси Сигел не знал всех нюансов в строительстве и его подрядчики обводили его вокруг пальца.

Имя казино было известно еще до начала строительства. «Фламинго» - в честь своей любовницы и в будущем жены, Вирджинии Хилл у которой были длинные красивые ноги, как нам говорит история.

Что из этого всего получилось, узнаем совсем скоро.

Продолжение следует…