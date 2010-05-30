Ну, во-первых, интересно. А во-вторых, никак не мог поверить тому, что из него вылетел Кострицын! Ждать подтверждения догадки пришлось довольно долго. Кто и почему решил, что он вылетел, так и осталось загадкой. Впрочем, мою панику по поводу его вылета сразу не разделили очень многие. Тот же Рыбаченко, играя на Кипре и поднявшись в свой номер во время перерыва, бодро сказал: "Успокойся, у него 216 тысяч, он из наших - лидер!" Тон и уверенность Сергея обнадежили.

Но откуда тогда все эти инсинуации в полуофициальной текстовой трансляции?! Продолжал упорно ждать постов про дела у россиян. И не получал. Только в начае шестого часа хоть какой-то лучик: в очередной подборке фоток - Саша. Живой и невредимый. Но никаких подробностей. И, конечно же, никакого чипкаунта!

Чуть позже появились первые сводки. Впереди Брайан Гастингс и Даниэль Алэи, рядышком Дойл Брансон (держись, старик!) и Дэвид Оппенхейм. Сагстрем немного сдал, но по-прежнему был в первой тройке. Снова ни единого слова о наших.

И тут "эйва" услышала! Сразу после короткого обеденного перерыва - раздача с Кострицыным. В стад - против Бухмана, Антониуса и Мортенсена. Шон атаковал с тузом, Саша защищал свою пару десяток, поймав последней картой вторую пару - и поднялся до 315,000. Это примерно краешек первой десятки. Уф, отлегло...

О прочих наших - в первую очередь, конечно, о Лункине - ни слова. Прям какая-то информационная блокада. Давно ничего не слышно про Айви. Затайтился.

И тут же - снова Кострицын! Саша выбил Артуро Диаса, а в раздаче участвовал еще и Лункин. Итак, раздачу записали с терна: на столе J♦ 5♥ 4♣ 10♦ и 43,500 - в банке. Саша чек, Виталий - банк, Артуро - колл, Кострицын - олл-ин. Лункин понял все и тут же выбросил. Диас - колл на последние 24К. У него два дро: на стрит и на флеш, у Саши - две пары J-10. Ривер - пустой, и у Кострицына стало 430К!

В полдевятого утра - первая запись про Евдакова. Дела у него идут не очень. А про остальных - тишина. В десять приятная новость: за одним столом Кострицын, Лункин и Щемелев! Блоггер PokerNews сделал следующую запись: ковбой (Дойл), русский (К), русский (Л), ковбой (Хойт Коркинс), русский (Ш). Думается, что такой ватагой они скоро оставят ковбоев не только без шляп, но и без штанов...

Через какое-то время за этот "русский" стол посадили Хельмута, который едва не вылетел несколько часов назад. И вскоре он удвоился - о Кострицына.

Едва Фил подошел к столу, он тут же бросил Саше: "А я тебя знаю. Ты играешь быстро!" Впрочем, точно так же быстро Хельмут удвоился. В пот-лимитную омаху. Он был на баттоне, когда Саша сделал рэйз. Хельмут и Оппенхейм коллировали, флоп A♥ A♠ 4♥. Дэвид - чек, Саша - рэйз, Фил - 3-бет и олл-не рерэйз волжанина. Хельмут показал натс: A♣ 6♣ 4♣ 10♦, к риверу собрав фулл. Впрочем, Кострицын не сильно пострадал в этой раздаче: у него стало 550К, у Хельмута - 200К.

Прошло еще полчаса и Саша удвоил еще одного коротыша - Майкла Бингера. В лимитный холдем. И тут чистая удача: восьмерки Кострицына были впереди A-Q вплоть до ривера, где американец поймал своего туза. И все равно - 500К+.

И буквально тут же пришло печальное известие - вылетел Лункин. И это уже не "опечатка" текстовой трансляции, а весть от самого Виталия. Он через некоторое время сам расскажет о печальной финальной сдаче... Повторения прошлогоднего результата, когда москвич шокировал покерный мир, опередив всех хайроллеров, не получилось. Что ж, как показалось, Виталий расстроился не так сильно.

Жизнь продолжается, завтра он будет играть турнир в... 50 раз дешевле.

Тем временем, второй день Poker Player's Championship подошел к концу. В бою 54 участника, среди которых шестеро наших. Скоро будет официальный чипкаунт. Впереди пока Кирк Моррисон с 741,000 фишек. Сразу за ним Энди Блох с 716,000, третий - Ник Шульман с 683,000.

Не так далеко от них Саша Кострицын - 525,000. А сразу за ним Илья Булычев - 490,000 и Владимир Щемелев - 451,500. А вот Александр Кравченко и Михаил Смирнов вылетели еще в начале дня. Тихо и незаметно, не сумев раскрутиться с половинных стеков. Да и у Евдакова, как явствует из трансляции (если на этот раз опять в нее не закрались ошибки) осталось всего 20 тысяч.

Впрочем, все самое интересное еще впереди!