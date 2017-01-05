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Кострицын стал лучшим игроком хай-стейкс за 2016 год в онлайне

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Александр “joiso” Кострицын.
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Представитель российской школы покера стал вообще единственным игроком, который сумел выиграть больше миллиона долларов в онлайн кэш-играх за прошлый год.

Продолжаем подводить итоги ушедшего года.

Сегодня поговорим о регулярах онлайн игры на высоких лимитах, благо, что HighStakesDB снова открыли графики игроков для всех желающих, не смотря на мнение самих топ-профессионалов.

Напомним, что ранее на сайте была возможность «убрать себя» из выдачи результатов, и достаточно много известных игроков оставались в тени, что серьезно влияло на точность подобных отчетов.               

Теперь же все стало проще и, начнем со спойлера, лучшим игроком 2016-года стал наш Александр joiso Кострицын, который на PokerStars выиграл за год $1,466,568.

К слову, это значительно меньше, чем в 2015 году выиграл Isildur1 ($3.4m), не говоря о 2013 году, когда Никлас Хайнекер заработал $6.3m, но сейчас и времена другие.

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Качели Isildur1'а.

Интересно, что в списках самых удачливых/неудачливых игроков немало известных онлайн-профессионалов, но начнем с «плюсовых».

«Поймай, если сможешь»

Кстати, успех нашего игрока далеко не первый, несмотря на то, что он был в числе тех, кто убрал свои графики от посторонних глаз.

И все же, в 2014 году Кострицын был также на первом месте, выиграв порядка $3.3m, но не на PokerStars, а на Full Tilt Poker.

В 2016 году кроме Кострицына шестизначную сумму заработать никто не сумел, но ближе всех к ней был Бен Sauce123” Сульски, закончивший год с неплохим результатом - $815,517.

Замкнул первую тройку представитель Малайзии – SamRostan ($748,018).

Топ-10 плюсовых игроков за 2016 год (по данным HighStakesDB):

1. Александр “joiso” Кострицын: +$1,466,568
2. Бен “Sauce123” Сульски: +$815,517
3. SamRostan: +$748,018
3. Cobus83: +$626,487
4. OtB_RedBaron: +$579,900
5. Сами “Lrslzk” Келопуро: +$565,077
6. Educa-p0ker: +$539,974
7. bajskorven87: +$500,954
8. ChaoRen160: +$466,416
9. RaulGonzalez: +$450,402
10. honeybee088: +$444,410

Кому 2016-й не сложился

В 2015 году швед Виктор “Isildur1” Блом был со щитом, да еще и лучшим в строю профессионалов, а 2016 год принес ему совсем другой результат.

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Миллар не ожидал...

При том, что швед сыграл более 200,000 раздач, что куда больше, чем любой игрок из обоих первых десяток рейтинга.

Впрочем, худшим он не стал, но потеря $489,789 принесла ему 5-ю строчку в рейтинге «лузеров года».

Что до «чемпиона», то им стал неизвестный игрок из Бразилии под ником “bodamos”, спустивший за год почти миллион - $868,252.

Интересно, что второе место в минусовом рейтинге занял известный онлайн регуляр – звезда команды PokerStars – Александер ”Kanu7” Миллар (-$645,521), ранее в минус по итогам года не игравшего.

Топ-10 минусовых игроков за 2016 год (по данным HighStakesDB):

1. bodamos: -$868,252
2. Kanu7: -$645,521
3. spaise411: -$624,166
4. candela2005: -$546,253
5. Viktor “Isildur1” Blom: -$489,789
6. wilhasha: -$465,476
7. flong78: -$438,634
8. refaelamit: -$381,888
9. Andrew “Clockwyze” Pantling: -$341,934
10. Katya_18: -$330,074

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