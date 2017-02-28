Усилиями местного Olympic Casino и бывшего турнирного директора ЕРТ Терезы Нусиайнен, которая вошла в число основателей новой серии, фестиваль Kings of Tallinn стал крупнейшим покерным ивентом Прибалтийских стран.

И, похоже, это только начало.

Итак, уже третий по счету фестиваль покера «Короли Таллинна» прошел в столице Эстонии в минувшие выходные, собрав не только рекордные поля участников, но и удивив местных болельщиков кэш-игрой на очень высоких лимитах.

А вишенкой на покерном торте стал визит двух суперзвезд не только финского, но и мирового онлайн покера - Илари "Ziigmund" Сахамиеса и Йенса"Jeans89" Киллонена.

Такого в Эстонии ни видели

Успех «Королям» пришел за три года, и их турнир очень напоминает «Битву за Мальту», благодаря тоже отличной атмосфере в дружелюбном к покеру регионе.

Покер бум в Таллинне.

При этом размах Kings of Tallinn 2017 впечатляет: 35 турниров, более 900 участников и почти в каждом турнире не было свободных мест за столами.

Еще один пример того, насколько сейчас востребованы и популярны покерные серии с невысокими бай-инами.

Поучаствовать в турнире решило довольно много известных игроков.

Кроме вышеупомянутых Сахамиеса и Киллонена, за столами были замечены даже экс-вице-чемпиона мира по версии WSOP Феликс Стефенсен из Норвегии и опытный финский ветеран покера Юха Хелппи.

Что до Сахамиеса и Киллонена, то их присутствие на турнире спровоцировало кэш-игру на ставках €200/€400, каких ранее в Эстонии не было в принципе.

Тройной успех для Кнаапинена

Бай-ин в Главное событие составил €1,100, а число участников достигло 247.

Таким образом, призовой фонд в турнире был €234,650, из которых за первое место полагалось €61,400.

Никто из знаменитых про-игроков за финальный стол не попал, так что сражение там проходило в формате «на троих» между Эстонией, Финляндией и Литвой.

Матиас Кнаапинен и его трофеи.

Каждая из этих стран делегировала по два игра на финалку.

Закончилось сражение победой финского игрока Матиаса Кнаапинена, который в хедз-апе одолел эстонца Роланда Луйка.

Кстати, в Топ-3 была заключена сделка, так что домой Кнаапинен увез только €45,007, в то время как Луйк получил даже больше - €46,677.

Последний участник сделки – финн Каспер Мелланен – обошелся суммой в €36,000.

Что до Кнаапинена, то он в Таллинне еще успел выиграть турнир 5-Card PLO, а также стать победителем командного турнира вместе с Антти Кяркяйненном, Лео Пиетиля и Торсти Кеттула.

Наконец, хайроллер с бай-ином в €2k выиграл швед Томас Содерстрем, получивший €31,600.

Повтор финального стола Kings of Tallinn 2017 можно посмотреть ниже: