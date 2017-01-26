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Дуэль продолжится на территории Чехии: Стейси Матусон приедет в King’s Casino на фестиваль в Розвадове, чтобы «вернуть должок» Уильяму Кассуфу.
Впрочем, Стейси была не единственной «жертвой» Кассуфа на последнем WSOP, когда его «игры слов» приводили в бешенство/расстройство немало и других игроков.
Однако тот случайно явно стал самым ярким и не для всех приемлимым.
И вот теперь американка и британец сойдут лицом к лицу за покерным столом в Розвадове, чтобы выяснить, кто из них лучше в плане игры.
Первой перчатку бросила Матусон, которая опубликовала небольшое видео с обращением к Кассуфу: «Давай выясним, кто из нас босс на самом деле».
Британец ответил мгновенно, не только приняв условия дуэли, но и снова отпустив колкость в адрес противницы: «Давай, узнаем. Пусть лучший (мужчина) выиграет».
Итак, фестиваль покера 888poker – «Сделаем его больше» - пройдет в King’s Casino в Розвадове, а одной из изюминок станет дополнительный хедз-ап поединок между Кассуфом и Матусон.
Два игрока в хедз-ап поединке по техасскому холдему – 2 февраля.
Стартовый стек – по 5,000 фишек, каждый уровень – 12 минут.
|
Уровень
|
Блайнды
|
1
|
25/50
|
2
|
50/100
|
3
|
75/150
|
4
|
125/250
|
5
|
200/400
|
6
|
300/600
|
7
|
400/800
|
8
|
500/1000
Победитель дуэль будет определен просто: первый, кто выиграет два матча, тот и будет объявлен чемпионом (словом, максимум в дуэли будет три поединка).
Впрочем, для Кассуфа, наверное, наибольшим неудобством будет лишь 1 минута на размышления. Явно не его любимый формат.
С другой стороны, у каждого игрока будет 10-минутный банк времени, и можете смело поставить весь свой банкролл на то, что британец использует его весь до последней секунды.
К слову, Матусон уже оценила «масштаб трагедии», заказав себя для поединка новые наушники.
Со времени их словесной перепалки на WSOP в Вегасе прошло уже более полугода.
С того момента Кассуф успел 11 раз попасть в ИТМ на турнирах, включая и победу на €10k High Roller во время последнего этапа серии ЕРТ в Праге.
Матусон – ничего.
Кстати, титул чемпиона Кассуф получил в своем стиле, просто уговорив соперника по хедз-апу отдать ему приз.
У канадца Патрика Серда была в четыре раза (!) больше фишек, но он согласился, забрав большую часть призовых денег. Кому, что выгодней.
Что до предстоящего хедз-апа, то, конечно, это будет больше шоу, чем покер. Однако представитель RussiaPokerNews будет в Розвадове, и расскажет вам все с места событий.
Тем временем, чтобы принять участие в Super XL Series вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.
А пока наслаждайтесь видео-превью события:
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