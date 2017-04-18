Весна пришла и за покерные столы второго по величине покерного рума, который в минувшее воскресенье собрал довольно много игроков в главных турнирах.

Всему виной не только «воскресники», но и начавшиеся сателлиты к Мировой серии по покеру в Лас-Вегасе.

Однако крупнейший приз выходных получил австралийский игрок Джонатан Карамаликис, ставший первым в турнире The Whale («Кит») с бай-ином в 600 долларов.

А вот 888poker про Паркер Тэлбот едва не отобрался на WSOP, в то время как его коллега Крис Мурман во второй за 2 месяца побеждает в The Monsoon.

«Покоритель китов»

Австралийский профессионал Джонатан monster_dong Карамаликис давно не новичок в покере, на его счету более 2,5 миллионов долларов призовых в живых турнирах, и еще 600 тысяч в онлайн покере.

Еще +$26k.

Так что очередные $26 тысяч за победу при 215 участниках турнира 600-долларового турнира не стали для него сюрпризом.

Кстати, на выходных он еще дважды попадал в призы в $80k guaranteed Sunday Challenge и $40k guaranteed Turbo Mega Deep.

Тэлбот промахнулся, а Мурман – нет

Давно известно, что 888poker является эксклюзивным онлайн оператором для WSOP.

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Логика простая, и желающих ее реализовать – а на кону пакет участника каждый раз за 12 тысяч долларов – много. Одним из желающих был и посол «восьмерок» Паркер Тэлбот.

Он заплатил 1,000 долларов в прямом сателлите, где приняли участие 39 человек.

В Лас-Вегас отправились четверо первых, а Тэлбот стал… пятым, вылетев на баббле. Бывает и так.

197 турниров – уже с 7 мая!

Серия XL Inferno станет летним украшением на 888poker!

XL Inferno.

Ведь на 197 турниров с 7-го по 21-е мая выделен общий гарантированный призовой фонд в 7,5 миллионов долларов.

Это будет крупнейшая онлайн серия в истории 888poker, и турниры будут идти нон-стоп.

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