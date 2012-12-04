Сегодня хочется отойти от мира покера, от всех его турниров и поговорить о техническом прогрессе нашего мира, точнее о смартфонах, одних из самых мощных на сегодняшний момент.

На рынке нас порадовали несколько производителей, и каждый предоставил для нашего пользования своего лидера. Ими стали Apple – Iphone5, Samsung – Galaxy S3, Nokia -Lumia 920 и Sony Xperia™ V. В интернете я практически не встречал обзор, например между Apple и Sony, Apple постоянно сравнивают с его конкурентом Samsung.

Из своего обзора я исключу Nokia -Lumia 920, лично я не хочу, чтобы у меня был телефон, который работает на платформе Windows, ее мне хватает на ноутбуке и стационарном компьютере.

Делать какой-то доскональный обзор вникать во все тонкости технической начинки я не стану, я простым человеческим языком как обыкновенный потребитель опишу эти аппараты.

Galaxy S3

Дисплей всех телефонов прекрасны и говорить о том, что разрешение, где-то выше, где-то ниже нет, смыла, ибо обыкновенный потребитель даже не знает что это такое, но хотя все на этом помешались.

Скорость работы пустого Galaxy S3 восхищает, и первым и самым необходимым для нас было, качество работы GPS и обрисовка карт, вот это действительна задача для телефонов. Все его четыре процессора при помощи оперативной памяти загрузили карту России, за считанные 3 секунды и мгновенное определили наше местоположение. Если так грузятся карты, значит аппарат достоин внимания.

Фотокамера хороша, но при не очень четком освещении фотографии красиво смотрятся только на телефоне, при копировании их на компьютер видно огромное количество шумов. Так же есть один минус и системы андрод, лично для меня, при установке различного программного обеспечения забивается оперативная память, и если наступит край, то, скорее всего аппарат начнет притормаживать. Частично это решается определенной программкой, которая переносит эти файлы на память.

При попытке найти в нашем городе Galaxy S3 с памятью более чем 16 гб не увенчались успехом, но можно поставить карту памяти, но это исключительно на любителя. И мне не нравиться, как он лежит в руке.

Iphone5

В России официально еще не продается, но я общался со знакомым, живущим в США, и задал ему те вопросы, которые меня интересовали. То, что это очень мощный аппарат это без сомнения так и есть. Навигация как и в Samsung работает безупречно!!!

Проблемы с приобретением аппарата с различной памятью особых проблем не вызывает. И проверенно временем, что если забить память до предела, то телефон не притормаживает. Конечно же, хотелось, чтобы аппарат держал более дольше заряд, ведь начинка требует много энергии. В Galaxy эту задачу решили, установив аккумулятор объемом 2100 мАч.

Камера прекрасно снимает и видео и фото, собственно разницы между Galaxy нет особой. Я считаю, что Iphone это телефон для тех людей, кто особо не хочет заморачивать с установкой программ и контролем памяти. В Iphone все ставиться, так как надо. Ну а в остальном все как и у предшественников.

Sony Xperia™ V

Этот телефон я хочу выделить. Он работает как и Galaxy на андроиде, имеет 13 мегапиксельную камеру и то, что его делает уникальным, это то, что он имеет Защиту от пыли и влаги (IP55/IP57). Так же он умеет снимать под водой без особых чехлов на глубине до одного метра. А иногда такая штука необходима.

Его водонепроницаемость просто радует. Ведь никогда нельзя исключать того, что телефон может упасть, что-то на него можно пролить. Ведь мы живем активной жизнью и такая элементарная защита необходима.

Экран значительно меньше, чем у его конкурентов и составляет 4,3-дюйма. А собственно куда больше-то. А во стальном он такой же мощный как и выше перечисленные аппараты.

Так что выбирать есть из чего! Ценовой барьер у Galaxy и Sony почти одинаков и кружиться в районе от 22 до 25 тысяч рублей, то стоимость Iphone5 будет гораздо выше. Точной цены нет, но явно не менее 40 тысяч рублей. Так что, сначала обдумайте, для чего вам нужен подобный аппарат!

Когда мой друг приобретал Galaxy S3, я ему сказал, напиши на листке бумаги, что ты хочешь, чтобы телефон умел делать, и подумай, для чего он тебе нужен, ведь деньги то не малые. В итоге все, что необходимо ему он умел делать, но также в его пункте было еще написано, что для понтов! А производители знают, как люди любят покрасоваться своими телефонами и поэтому делают различные модели для всех слоев населения.