В Монте-Карло стартовал «Чемпионат» от PokerStars, в рамках которого испанец Адриан Матеос сразу же выиграл почти миллион евро.

Всему виной однодневный турнир хайроллеров с бай-ином в 50 тысяч евро.

В Монако весна, почти лето. Уже тепло, но купаться еще рано, а значит самое время для «PokerStars Championship in Monte Carlo».

Красивая вывеска, которая может наконец-то стать успешной для «старзов» на фоне их неудач в Багамах, Панаме и Макао.

Дебют чемпионата на европейском континенте включал в себя ряд дорогих турниров, ведь в Монако всегда приезжали все топовые хайроллеры и просто богатые любители покера.

Матеос в своем стиле

Так однодневный хайроллер с бай-ином в €50k собрал 64 участников, лучшим из которых и стал испанец Адриан Матеос.

За первое место ему достались €908,000, а значит суммарные призовые этого молодого игрока в живых турнирах перевалили уже за 8 миллионов долларов, ведь на его счету есть уже победы на WSOP, его европейском филилале WSOPE, а также виктория в Гранд-финале ЕРТ все в том же Монте-Карло пару лет назад.

На этот раз за финальным столом ему пытались помешать столь известные личности, как Эрик Сайдел, Федор Хольц, Дэниел Дворесс, Стив О’Двайер, Майк Уотсон и другие.

Словом, вся хайроллерская элита собралась в этом турнире.

Выплаты финального стола:

1. Адриан Матеос (Испания) - €908,000

2. Дэниел Дворесс (Канада) - €652,000

3. Эрик Сайдел (США) - €423,800

4. Федор Хольц (Германия) - €319,800

5. Ник Петранджело (США) - €248,400

6. Стив О’Двайер (Ирландия) - €192,400

7. Рамин Хаджиев (Азербайджан) - €152,140

8. Майк Уотсон (Канада) - €118,000

9. Сержио Айдо (Испания) - €90,100

Брин Кенни выиграл супер-хайроллер

Брин Кенни.

Впрочем, Матеос не стал первым игроком-миллионером на серии в Монте-Карло, ибо сначала не менее внушительный приз взял американец Брин Кенни.

Стартовый и двухдневный супер-хайроллер с бай-ином в 100,000 евро также отметился на уровне 61-й регистрации, что позволило Брину увезти домой €1,784,500!

Обидно, что в хедз-апе он сумел одолеть россиянина Вячеслава Булдыгина, который также «стал миллионером», получив за второе место €1,290,800.

Выплаты финального стола:

1. Брин Кенни (США) - €1,784,500

2. Вячеслав Булдыгин (Россия) - €1,290,800

3. Дэниел Дворесс (Канада) - €832,800

4. Дэвид Питерс (США) - €630,600

5. Оле Шемион (Германия) - €487,715

6. Штеффен Зонтхаймер (Германия) - €380,700

7. Мартин Кабрел (Чехия) - €303,350

8. Сэм Гринвуд (США) - €237,950