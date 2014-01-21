В румах проводиться огромное количество разнообразных серий с крупным гарантированными призовыми фондами. Но как преодолеть серию из ежедневных турниров и быть готовым ко всему?

Я не открою секрет о том, что на постоянные покерные серии необходимы силы. Но где их взять? Когда после длительного турнира длиною около 12 часов с перерывами каждый час по пять минут, нет ни каких сил кроме желания поспать!

Причем проснувшись понимаешь, что состояние просто никакое! Но вечером опять турнир в котором есть желание принять участие! Но попросту нет сил.

Такая ситуация произошла в очередной раз и со мной когда после долгой игры в турнире серии FTOPS. Мое участие в турнире длилось восемь часов. До финального стола я не добрался, его даже не было видно на горизонте.

Закончил я свое участие на 239 месте из 8516 игроков, которые приняли участие в турнире MiniFTOPS Event #20 NL Hold'em.

Мне чего то не хватает в глубокой стадии турнира и скорее всего опыта. Т.к в начале и в середине турнира я играю без особых проблем с наращиванием стека.

Но после преодоления бабла и попадании в деньги игру практически отрезает. Хотя в этот раз я был с приличным стеком равный двум средним. Но увы, дальше мне не суждено пройти!

К чему я введу, я до сих пор слышу от знакомы, которые говорят, что игра в покер это легкие деньги! Временами я смеюсь, а иногда просто злюсь на таких людей которые не в состоянии что-либо делать 10 минут.

Играть в турнир 12 часов, причем начало турнира в десять вечера, всю ночь быть в напряжении, постоянно думать, принимать решения от которых зависит исход игры и дойди до конца - это разве легкие деньги???

Так еще в турнирах принимает участие не два десятка игроков а несколько тысяч!!! Покер это абсолютно не легкие деньги, но и не гиперсложные, как например у шахтеров!

Как все-таки восстановить себя после длительного турнира, чтобы уже вечером быть во все оружие в новом турнире, где необходимо приложить немало усилий для достижения цели?

Для себя я не нашел такого решения и вывод у меня один – не стоит гнаться за всеми турнирами. Из всего расписания необходимо выбрать те турниры в которых вы сможете принять участие. И играть во всех турнирах серии которая состоит 39 событии, на примере MiniFTOPS XXIV.

Кроме финансовой составляющей должно быть умение и понимание той дисциплины, которая присутствует в турнире. Ведь играть приходиться не только в Техасский Холдем, но в Омаху, Омаху хай-ло и т.д.

И лично я не могу принять участие во всех, я даже больше скажу, даже в половине всего списка у меня не хватит ни времени ни сил играть.

По большей части я выбираю около 10-15 турниров с адекватным временем проведения для меня и временным разбросом, чтобы турниры хотя бы шли как минимум через день. И такой марафон мне под силу. Наверное, есть игроки которые принимают участие во всех турнирах и выжимают себя как лимон, что не останется даже корки.

На моем жизненном опыте я встречал только одного игрока, который принимал участие во всех идущих турнирах на данный час.

Я если честно не представляю, как он это делал и у меня складывалось впечатление, что это не один человек т.к. из рума данный игрок не выходил. Он продолжал играть пока я спал, когда я играл, когда меня и в руме не было.

Если у вас есть советы как себя восстановить после турнира длиной 7-12 часов, пишите комментарии обсудим.