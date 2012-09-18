Самый первый и простой вопрос, который возникнет у игрока собирающегося поучаствовать в нашем оффлайн покерном турнире «Битве за Мальту» от PokerListings. Так как же попасть сюда, на затерянный в центре Средиземного моря удивительный остров?

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, я хочу убедиться, что вы действительно не нашли ни одной разумной причины ехать на наш турнир. Подробнее об этом в первой части блога «Мальтийского рыцаря» - Почему стоит приехать на "Битву за Мальту 2012"?

Если же я не сумел отговорить вас от поездки, то перейдем к ее непосредственному планированию, что представляется довольно простой задачей в наше время интернета и дистанционного бронирования билетов.

По воздуху

Итак, исходя из принципов логотипа компании «Мерседес» - по земле, по воздуху и по воде – мы также разобьем наше повествование на три неравные части, в которых и опишем возможные варианты. Только, в отличие от немецких автопромышленников, мы немного поменяем название, но не суть, нашей трилогии, предложив потенциальным игрокам три способа «доставки» на Мальту.

Air Malta в действии.

Первый – самый простой вариант – это купить билет на самолет и прилететь в гости к нам прямым рейсом из Москвы, благо, что авиакомпания Air Malta выполняет эти рейсы несколько раз в неделю. Четыре часа полета и вы попадете в средневековый рай без всяких пересадок или ненужных трансферов. Конечно, Air Malta – не самая дешевая компания, но в 400 евро можно вполне уложиться за рейс туда-обратно.

Из других вариантов предложим попробовать пересадку в Германии, используя рейсы компании Lufthansa. Немецкая авиалиния является основным партнером мальтийской, имеет свой центр на Мальте, часто предлагая выгодные полеты туда из Франкфурта или Мюнхена.

А вот с дискаунтерами ситуация сложная. Из России ни Ryanair, ни Easyjet не летают, да и в ноябре с ними попасть на Мальту можно только из Лондона. Менее чем за 100 евро в оба конца, но… вам надо еще добраться до Лондона.

По земле

Второй вариант приезда на Мальту мы назовем – туристический. Доехать до Мальты на своей машине можно! Да, это остров, но каждый день между Валеттой (столица Мальты) и Сицилией курсирует скоростной паром, который позволяет брать с собой и свой автомобиль. Между островами лишь 80 километров по прямой, так что поездка не займет много времени, хотя отнести ее к особо дешевым не получится.

Тот самый паром.

А как вы доберетесь до Сицилии – это уже дело вашей фантазии. На машине? Можно, но долго. Все таки от границ России до конца Италии в ноябре – это супер-экстрим на неделю.

Если вы боитесь летать, то попробуйте поезд, благо железнодорожный транспорт в Европе развит до неприличия. Тоже займет немало времени, но впечатлений останется на всю жизнь. А можно скомбинировать поездку – самолет до Милана или Рима, а затем поездом или машиной до Сицилии.

По воде

Если все вышеописанные для вас варианты кажутся скучными, то выберите третий – романтический. Доберитесь до побережья Средиземного моря и возьмите в аренду яхту с капитаном. Да, это будет чертовски дорого, да и сезон в конце ноября благоволит штормам, но выполнение поставленной задачи для вас будет сродни переходу через океан.

Самый шикарный вариант.

Ладно, ладно. Не буду издеваться. Возьмите просто морской круиз на прекрасном белоснежном лайнере, которые еще будут бороздить просторы Средиземного моря, и получите максимум удовольствия от путешествия, и, конечно же, нашего покерного турнира.

Отметим сразу, что существуют круизы Мальта – Мальта, а можно сесть на корабль в Барселона или Венеции, или еще где угодно, и покинуть корабль в уютной гавани Валетты. Так что выбирайте любой путь, что вам по душе и до встречи на Мальте!