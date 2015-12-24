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Кайф от покера

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24 Декабрь 2015, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Это - PokerListings Russia, детка!
Кайф от покера

Покер игра, которая всех манила не столь из-за выигрыша, а столь из-за повешения адреналина в крови и чувства азартности.  

Всем привет! Когда в последний раз вы получали удовольствие от игры в покер? Когда ваш мозг давал команду организму, что бы тот произвел выплеск в кровь определенной дозы адреналина?

Думаю, что давно. Со временем такое ощущение проходи и игра не вызывает каких либо чувств, если конечно на кону не пару миллионов долларов.

Да и раньше когда я только начинал играть победить и обыграть своего соперника, было главной целью и лишь, потом это была финансовая составляющая.

А так как многие увидели в этом достаточно быстрый и легкий заработок денег, играть стало гораздо сложнее, т.к. надо было превосходить своих оппонентов на голову. А такой подход к игре уже, к сожалению, убивает азарт.

А если игра нам перестанет приносить радость, я смею предположить что и прибыль от нее резко уменьшиться. Ведь человек будет успешен в том, что ему действительно по душе и покер не исключение.

Проводя свое наблюдение, я заметил, что многие играют не против соперников, а против карт. Что я хочу этим сказать, что когда они идут с AK ва-банк на флопе 2 10 5, а соперник закрывает с двумя парами, то человек, игравший с мусорной рукой, играл не карты, а как раз оппонента. Это если брать, конечно же дистанцию, а не случайный префлоп олл-ин.

И так, что же надо сделать и делать, чтобы получать от игры в покер кайф и периодически чувствовать адреналин в своей крови. Хоть об этом много говорилось, повторюсь еще раз – это отдыхать от него.

Тут как на велосипеде, научился ездить, то на всю жизнь. Если сделать перерыв в игре на недельку, никуда ваш драгоценный опыт не денется.

Так же не стоит сидеть за игрой, сверх нормы которую вы запланировали, если вы в минусе. Вы будете пытаться отыграться, но результата в большинстве случаев это не принесет.

Так же необходимо держать себя в тонусе, ходить пару раз в неделю в спортивный зал и потягать железо. Это придаст организму определённый запал сосредоточенности, и вы постоянно будете свежим.

Еще один момент, никогда не стоит срываться на игроках, которые играют хуже вас, и которые забирают у вас крупные банки. Наблюдая некоторые сессии на хайстек лимитах, я заметил, сколько грязи они поливают друг на друга.

Таких игроков я считаю исключительно любителями и новичками. Профессионал это не просто успешный игрок, но и человек который может держать себя в руках.

Да и игра в покер должна быть структурирована. У вас должен быть некий план, записанный в блокноте, на листке, в голове по которому вы двигаетесь. В пнем должны присутствовать все вышеперечисленные пункты, к которым надо добавить еще и обучение, и усовершенствование своей игры.

У вас, как и у спортсмена должен быть определенный режим, тогда игра постоянно будет в радость, и приносить определенные плоды, а не стресс и плохое настроение с отрицательным банкроллом.

Удачи вам и оставайтесь, прежде всего, людьми.

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