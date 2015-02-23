Лимитные игры являются чуть ли не классикой жанра в покере, но это настолько сложная дисциплина для меня, что просто не игрок.

Как я и говорил чуть раньше, что приму участие практически во всех турнирах классического покера на FullTilt, ох как я ошибался. Все изменилось, когда я начал играть лимитные игры.

Я даже не представлял насколько это скучное и сложное занятие. Очень глубокие стеки, очень медленная структура и очень пассивные игроки.

Спустя два часа игры у нас из турнира вылетело всего три человека, одному я помог покинуть турнир. И все. Вспоминается наш фильм «Три часа ни одной поклевки. И вот в течение 10 минут, такой жор начался!

Полная лодка отборнейшей красноперки», но это не про наш турнир. Спустя еще час, когда блайнды выросли и ставки начали расти, игра двинулась с мертвой точки.

Но для меня уже было понятно, что моего терпения для такой игры попросту не хватит. За нашим столом один тип постоянно ставил, на каждом кругу, на любой улице с любыми двумя картами.

Периодически ему доезжало, но и его легко было заманить в ловушку, чем я и занимался. Хоть небольшая развлекаловка появилась.

Конечно же, этого было не достаточно. Хоть мой стек вырос и был три средних, дальше я даже не представлял, как играть. Попросту не хватило знаний, в итоге я слетел, где то в середине турнира, даже не добравшись до денег.

Пошел учить мат.часть. Если на первые турниры я бай-ин внес напрямую, а на следующие мне предоставлялся шанс выиграть билет во фрироллах, увы, я сразу отказался, не хотел тратить время в пустую на лимитной игре, которая мне абсолютно оказалась не интересна и скучна.

Толи дело безлимитная игра, экшен так и прет со всех щелей. Нои там ждал меня сюрприз. Структура прекрасная, стеки большие играй не хочу. В первых раздачах я потерял половину стартового стека, просто не доехало.

Пришлось уйти в засаду, и из нее я постепенно атаковал и пару раз удвоился. Дальше все постепенно начало налаживаться. И вот уже ближе к утру, сдали мне карманных королей, супер, думал я.

Рейз адекватного размера, один колл с мб, причем он игрок автоответчик.

Флоп выпал мелкий, я ставку продолжения оппонент колл. Терн не поменял ситуацию карта ни о чем, я поставил дальше, он колл. Ривер карта закрывающая флеш, но я его даже не клал на флеш и понимал ,что у него тупо мелкое совпадение, а меня он положил на АК.

Так и произошло на ривере, он сделал ставку, я ее переставил, на что он сделал колл и показал два мелких совпадения, причем второе пришло именно ривером.

Иногда меня поражают игроки, заходящие с разномастными 89 на рейзы в поздней стадии турнира. Игра продолжается, мы не расстраиваемся и продолжаем также играть снг с джек-потом.