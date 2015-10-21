Казино и отели надолго не могли удержать гостей, которые уже бывали многократно, поэтому владельцам казино пришлось изменить стратегию развития Лас-Вегаса.

Благодаря своей афере и полученным деньгам, Стив Винн сумел, приобрети казино, что получилось, и как повернулась к нему судьба, вы узнаете ниже.

Благодаря своей находчивости, спустя два года после приезда в Лас-Вегас Стив уже управлял казино именно так как он и хотел. Его мечта осуществилась. После года правления «Золотой Самородок» начал приносить прибыль, которая увеличилась в 4 раза. А спустя еще несколько лет он смог увеличить прибыль до $12 млн. в год

Так чем же прославился Винн и какой вклад он внес в развитие Лас-Вегаса? Стив Винн не жадничал, когда речь заходила о рекламе, он понимал, что именно реклама даст нужный результат. Для своего казино он приобрел самолеты, вертолеты, роскошные лимузины и всего лишь для одной цели, чтобы доставлять крупных игроков в свое казино.

Он делал буквально из каждой мухи слона. Любое действие оборачивалось неким шоу, если он каким-то образом сумел переманить крупного игрока или звезду к себе, то на этой почве организовывалось шоу и скандалы. И благодаря таким действиям его казино всегда было на слуху.

Это лишь были цветочки. Стив решил открыть новое казино «Золотой Самородок», но в Атлантик-Сити. Благодаря его действиям, через шесть лет он смог продать казино в Атлантик-Сити за $440 млн. Вырученные деньги он решил вложить на развитие казино в Лас-Вегасе и в новый проект, который казался абсолютно нереальным и не выгодным.

Масштабный курорт под названием «Мираж», где насчитывалось 3000 номеров. Проект был финансово огромен и обошелся в баснословные деньги для того времени в $630 млн. И для того, чтобы проект «Мираж» был успешным, он должен был приносить не менее $1 млн. в день!

Как в случае с Багси Сигелом проект обрекли на провал, но назло врагам и критикам проект стал очень успешным и масштабным. Уникальность его заключалось в том, что он был супер современным, супер дорогим и просто огромным. С тех самых пор направление в развития Лас-Вегаса поменяло свое русло. Ведь даже сегодня людей, которые видели многое, очень сложно чем то удивить. И Руководству казино приходиться идти на рискованные проекты, чтобы завлекать и переманивать новых игроков и посетителей к себе.

«Мираж» стал примером и на основе него были построенные такие казино-отели как «Белладжио» и еще больший курорт «Ривьера».

Стив Винн перерос в бренд, в торговую марку и вписал себя как в мировую историю игорного бизнеса, так и историю Лас-Вегаса. Но на этом он не остановился и его история под названием «Золотой Самородок» еще продолжается.