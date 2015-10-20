Отцами Лас-Вегаса были самые обыкновенные гангстеры, которые желали получить от жизни все, начиная от виски и девочек, заканчивая огромными казино.

На начальном этапе строительство первых крупных казино было рискованным делом, многие считали, что из этого просто ничего не выйдет, и совершенно не видели перспектив в данном районе. Но за гангстеров все сделало правительство США, объявив азартные игры вне закона чуть ли не по всей стране. А после успешного развития казино «Фламинго» деньги в Лас-Вегас потекли ручьем.

Стив Винн еще один из представителей тех людей, которые вложили определенный вклад в развитие Лас-Вегаса. Что же такого сделал Стив Винн и чем он помог в развитии данного района.

В 1952 его отец хотел открыть в Лас-Вегасе сеть «лото», но ему так и не удалось это осуществить. На тот момент Стиву было всего 10 лет, но уже тогда он многое понял. Вернулся он сюда лишь в 1967 году вместе со своей женой и вложил все свои средства в один проект, в гостиницу «Фронтьер», но своих денег не хватило и партнерами его стали все те же гангстеры. Но это другая история.

Гостиницей он управлял всего лишь год, ее попросту купили у него за неплохие деньги и он продолжал ждать своего часа. После продажи он проработал и как торговым представителем, так и поставщиком алкоголя, но все это было не для него.

В 1971 году Стив Винн решил провернуть аферу, о которой можно складывать легенды. Благодаря своим связям он узнал, что у владельцев «Фламинго» имеется кусок земли, который они использовать не будут, но эту землю хотели бы получить конкуренты из казино «Дворец Цезаря». План был настолько прост, что он это провернул на раз-два-три.

Стив Винн сумел перекупить участок земли на окраине, который хотели владельцы «Фламинго» и перекупи довольно за приличную сумму за $1,2 млн. И в дальнейшем обменял этот участок на клочок земли возле «Фламинго». Если во «Фламинго» считали, что Стив Винн сошел с ума, то он думал совсем в другую сторону.

Заполучи нужный клочок земли, который так хотели во «Дворце Цезаря», он запустил масштабную пиар компанию. Компания заключалась в следующем, он обещал построить на этом клочке земли самое узкое казино в мире, что естественно очень не нравилось владельцам «Дворца Цезаря». И естественно они были обязаны пойти на все, чтобы эта земля досталась именно им.

В итоге Стиву предложили сумму, от которой он не смог отказать, в размере $ 2,25млн. Вот таким не хитрым способом он практически удвоился. Благодаря этим деньгам он сумел приобрести контрольный пакет акции казино «Золотой Самородок», которым в итоге стал управлять.

Продолжение следует…