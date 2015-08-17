Как и у многих игроков, знакомство с покером произошло случайным образом, и этот случай до сих пор приносит огромные плоды.

Помните, в прошлый раз я говорил о том, что отец Криса был крайне против увлечений своего сына и отец заставил его оплатить свою учебу деньгами из своего банкролла. Как рассказывал сам Крис это был очень хороший удар по его банкроллу, но Крис уже тогда бил нл400.

Если изначально Крис в основном играл кэш игру, то вскоре он перешел исключительно на МТТ и как мы видим не зря. В первый года Крис, играя онлайн турниры, заработал более $1млн., количество попаданий в призы даже не имеет смысла подсчитывать. И с тех пор отец его смерился с таким прибыльным увлечением своего сына.

Наверное, единственно, что не хватает Крису Мурману на сегодняшний день, так это браслета мировой серии. Он пять раз попадал в топ10 на WSOP, два раза проходил в хедс-ап, но удача, почему то отворачивалась от него. И на сегодняшний день Крис имеет одну крупную победу в офлайн турнире серии WPT.

Крис не просто играет в покер он и вкладывает в других и дает им возможность показать себя на высоком уровне. Так один из его протеже, которого он проспонсировал на PCA принес ему $850 тысяч. Скорее всего, таких игроков приносящих ему доход не мало. За офлайн игру Крис заработал порядка $4-5 млн., основной все же его заработок это онлайн покер, который как вы помните, принес Крису более $10 млн.

На сегодняшний день Крису Мурману всего 30 лет и он не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь он еще не заработал главный покерный трофей. А все началось с некого фриролла в котором Крис выиграл $70 долларов и осознал в тот момент, что покер может приносить неплохие деньги.

Но я все е считаю, что это человек с неординарными человеческими способностями, которые помогают ему понимать игру настолько, что он разрывает поле не зависимо от уровня турнира и игроков, будь то Sunday Million или турнир за $22 с призовым фондом чуть более $10k.

А так, если посмотреть на его историю офлайн выигрышей, все у него хорошо и думаю, что в скорее мы его увидим за каким-нибудь финальным столом PCA или WSOP, где Крис разорвет килополе и выиграет турнир.

Хочет Вам пожелать удачи и умения как у Криса Мурмана, что бы вы и естественно я завоевали хотя бы одну тройную корону.