Если человек не дружит со своей головой, то это не вылечить, именно это стало причиной громкого преступления в 1993 году в Лас-Вегасе.

В прошлый раз я рассказал о том, как Марвин Шумет решил похитить Теда Биньона и на этом нажиться, если вы помните, ему это не удалось. Сегодня расскажу вам вторую историю, которая практически увенчалась успехом, но погубила тупость.

Нажить в Лас-Вегасе быстро и ничего не делая желает чуть ли не каждый и некоторые решают переступить черту закона. Сегодняшняя история напрямую касается Стива Уинна, владельца таких казино как Bellagio и Treasure Island. Так однажды летним днем в 1993 году, раздался звонок в его доме и сообщил о том, что дочь Стива похищена.

Похитители требовали от Стива сумму в размере $2,5 млн., но таких денег у него не оказалось и он предложим сумму на один миллион меньше наличными. Лучше синица в руках, чем журавль в небе подумали похитители и согласились.

На удивление все прошло гладко и без задоринки. Стив передал им деньги, а они в свою очередь сообщили, где его дочь. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но она имеет грандиозное продолжение.

Помните фильм «11 друзей Оушина» и фразу «а теперь беги, беги как заяц, беги и прячься, если на следующей недели тебя возьмут в Ньюпорте, при покупке спортивной машины, я буду весьма разочарован». Скорее всего, эта фраза в фильме не случайна, а взята из реальных событий, которые я описываю.

Рей Кадди именно так зовут первого похитителя, решил купить себе Феррари стоимостью $200 000 в Ньюпорте штат Калифорния. Естественно когда он вернулся за машиной, его уже ожидали сотрудники ФБР.

Во время допроса Кадди не устоял и сдал своего подельника, которого звали Джейкоб Шервуд. Оба эти товарища отделались легким испугом и несколькими десятками лет за решеткой. Если бы их обнаружили другие люди, то они закончили точно так же как и Марвин Шуметс дыркой во лбу от пули.

Что с ними произошло дальше не известно, остались ли они живы, или так и не смогли досидеть свой срок в тюрьме. Скорее всего, таких истории Лас-Вегас насчитывает сотнями, все они заканчиваются по разному. Но шутить с ребятами, которые владеют казино абсолютно глупо. Как по мне, ну если уж получили выкуп, так улетай подальше от Лас-Вегаса, а не в соседний штат Калифорнию. И тем более не стоит покупать столь дорогое авто за наличные.