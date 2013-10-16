По меркам профессионалов покера, я летаю на самолетах еще очень мало, но из-за одной российской авиакомпании я пропустил турнир «Битва за Мальту».

Количество разыгрываемых пакетов, просто не поддается описанию. Я начал играть их активно, но в определенный момент начал задумывать о том, как добраться на этот чудный остров. И тут меня ожидал «кот в мешке». На остров Мальта, летает только одна Российская авиакомпания и когда я увидел стоимость приобретаемого билета, я просто был ошарашен. Стоимость одного билета, в одну сторону составила 69 000 рублей?!? И просто присел от увиденного! Соответственно туда обратно это около $3 500.

Увидев такую стоимость, у меня сразу отпало желание играть сателлит. И меня еще на тот момент возмущало, почему в пакете на перелет дается всего 500 долларов. Спустя какое-то время Артур (главный редактор PokerListings.ru) открыл мне глаза, а я понял, что я просто лошара, который даже в мыслях не держал то, что можно полететь не отечественной авиакомпанией.

Моей злости не было предела, когда на сайте авиакомпании Lufthansa стоимость билета составила в обе стороны 20 000 рублей. Возникает вопрос, откуда или почему у наших авиакомпании такие цены. Но теперь я вооружен знанием, что из России нужно вылетать совсем другими авиакомпаниями, это дешевле и нервы портить не придется.

С учётом приближающегося отпуска и планами поехать в Европу я уже пред заказал билеты по нормальным ценам, которые меня устраивают. А временами мне необходимо добраться из Астрахани в Омск, то я на это дело трачу столько денег, что хоть иди пешком. Стоимость на двоих составляет более 40 тысяч рублей.

Такое ощущение, что я лечу через Атлантику и в самолете нахожусь совсем один, и вся команда меня обслуживает. Но это не так.

Были компании, которые осуществляли перелеты по России за нормальные цены, но их быстренько прижали и закрыли. Только RedWings еще сопротивляется местным российским авиа-монстрами т.к. по-другому с их ценами их попросту не назвать.

Может быть, когда-нибудь, придет на российский рынок нормальная европейская компания, которая покажет, как надо работать и мы будем жить, и летать по нашей стране за нормальные деньги.

Кто-то скажет, что если не нравиться можно не летать, но мы живем в таком мире, где в некоторые города России кроме самолета ничего не ходит, а выбор не богат. Почему же в Европе с ценами на билеты все нормально, в кризисной Америке, цены на билет адекватные, а в России они умопомрачительные.

На этот вопрос ответ один, наши шишки пока не нахватаются не успокоятся, а наесться они не могут. Они думают, что все деньги которые они забрали у граждан за безумные цены на билеты, они смогут забрать с собой в могилу. Увы, там деньги уже не нужны!