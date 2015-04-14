Индустрия азартных игр в России

Россия на сегодняшний день только начинает свои путь к направлению легализации игорных зон и азартных игр. Этим летом пройдет целая выставка в Москве по данной теме.

Москва, июнь 2015 года, разместит у себя достаточно интересную выставку Russian Gaming Week, где соберет под одной крышей крупнейших представителей азартной индустрии СНГ и ближнего зарубежья. Все это понятно, есть земля, выделено место, но что делать видимо незнаем.

Зоны есть, но как их развивать видимо не хватает опыта и скорее всего с этой целью проводится такая выставка именно в Москве.

На выставке я надеюсь, что уделят все же внимание к развитию таких зон как «Азов-Сити», «Сибирская монета», «Янтарная» и, конечно же, Сочи.

Так же на выставке обсудят и легализацию онлайн гемблинга, в том числе и онлайн-букмекерства. Ведь по сути это бездна, в которой крутить не смертные богатства для казны. И примером служит Греция.

Они с подобной индустрии зарабатывают порядка $550 млн. в год. И это в такой маленькой стране. А если эта машина заработает на территории РФ, тут цифры будут, измеряется не в миллионах, а в миллиардах долларов.

До онлайн индустрии еще пока далеко, на сегодняшний день надо четко представлять развитие действующих игровых зон. Именно они должны стать некой базой и отправной точкой.

Ну, хочется поиграть дома, в России тот же этап EPT. А так же открытую российскую серию типа кубок России по покеру и т.д. В

едь все для этого есть, осталось лишь реализовать и не мешать инвесторам, вкладывать свои деньги в развитие. И не мешать той же зоне Азов Сити, ведь через, что пришлось пройти, чтобы на пустыре оказался такой оазис.

Да, я за развитие таких игорных зон. И если будут рабочие зоны способные принять достаточный поток игроков со всего мира, то какие интересные серии можно организовать. Ведь всем уже малость приелись один и те же страны.

А вы представите зимняя сказка в игорной зоне «Сибирская монета»! Сыграй с российскими медведями за покерным столом и ощути Российскую зиму по полной программе!

Да я думаю туристы ринуться сюда со всего мира, если им предоставить все условия для этого. Начиная от трансфера и проживания, заканчивая экскурсиями в тайгу.

Да, что говорить это не Лас Вегас и не Макао, и тем более не Карибские острова. Тут все будет по-взрослому. Да если эту идею развить, ох как все будет супер.

Подождем выставки и там увидим, что будет предложено, а что нет.