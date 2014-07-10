Пока все лучшие футболисты мира выясняют отношения в решающих матчах на чемпионате мира в Бразилии, мы в PokerListings тоже решили составить чемпионскую команду, но из профессиональных игроков в покер. Итак, кто бы вышел в основном составе?

Как оказалось, выбрать лучших из лучших это не такая простая задача. Это у Фабио Капелло не было выбора, а в нашем списке претендентов были сотни игроков.

В итоге, коллегия редакторов PokerListings сделала свой выбор.

PokerListings - AllStar футбольная команда

Вратарь:

Александр Кравченко (Россия) – Просто скала, не дрогнет. Забить гол ему можно только с тузами.

Защита:

Карлос Мортенсен (Испания) – Технически продвинутый игрок, не получает желтые карточки и делает подкат только в случае преимущества.

Лив Боэри (Великобритания) – Может запутать любого противника, не прибегая к помощи фола.

Роже Хайрабедян (Франция) – Не самый быстрый на поле, но знает все о правильной позиции.

Крис Фергюсон (США) – Сюрприз со стороны тренера, но нельзя отказаться от «Иисуса» в своей команде.

Полузащита:

Филипп Грюиссем (Германия) – Играл в самых крупных турнирах мира. Никогда не теряет свой стиль, даже против сильнейших противников.

Рокко Палумбо (Италия) – Читает и организовывает игру как никто другой. Крепкий орешек.

Дэниел Негреану (Канада) – Капитан. Всегда держит планку на высоте и тащит за собой других.

Сэм Трикетт (Великобритания) – Хорош и в защите и в атаке. Выбран игроком года в Европе.

Нападение:

Илари Сахамиес (Финляндия) – Игрок с сильнейшим ударом в мире. Его не остановить.

Виктор Блом (Швеция) – Непредсказуемый гений, востребован в любой команде. В хороший день он неудержим.

Скамейка запасных:

Вратарь: Дэн Билзерян (США) – Покерный «инфант террибль», но знает все о защите.

Защитник: Давиди Китаи (Бельгия) – Предпочитает видеть игру перед собой. Невозможного для него нет.

Полузащитник: Бертран Гроспелье (Франция) – Быстро думает, быстро играет, физически и морально устойчив.

Форвард: Гас Хансен (Дания) – Может изменить ход матча, когда вы «горите» 0:2 к 75-й минуте игры.

Тренер

Дойл Брансон (США) – Самый уважаемый человек в покере. Возможно, он его и изобрел.