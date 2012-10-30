Всем привет, сегодня хочется поговорить о том, что в России случаются вещи, которые могут произойти и в любой другой стране, но не с таким размахом. Первым моментом хочет затронуть природные катаклизмы, от которых абсолютно никто не может быть застрахован. Вот два катаклизма с огромным размахом прошедших на двух разных континентах, но только последствия на одном измеряются в деньгах, а во втором количеством погибших. Если кто еще не догадался, то речь идет о потопе в Крымске и урагане по имени Сэнди.

Крымск население далеко не достигающие отметки в миллион человек, стерт с лица земли за считаные часы. Погибших граждан столько, что до сих пор нет четкого числа, и вряд ли будет т.к. это уже сто пудово под грифом совершенно секретно. Причиной, в Крымске стал сброс воды из Неберджаевского водохранилища и за это в ответе определенные люди, которые не соизволили сообщить об этом гражданам и тем более не побеспокоились об их эвакуации.

И вот пример ураган Сэнди прошедший по Америке. Штат Нью-Йорк, население более 6 млн. человек из опасных зон были эвакуированы почти все, из зоны «В» только, те, кто захотел. Последствия этого урагана в числе погибших минимальны. Потому, что кто-то в ответе за то чем он занимается, а не как у нас из-за халатности такие жертвы. Ситуация в Бруклине была точно такой же как и Геленджике, где в это время отдыхал и я. Количество воды было таким же, но вот только нас никто не предупреждал и не эвакуировал.

Так же в отдельных частях Нью-Йорка и некоторых городах уровень воды был точно таким же как и в Крымске, но вот только вновь последствия разные. Кто-то скажет, как можно сравнивать такое? А как не сравнивать, если суть одинакова, но вот видно сразу кто работает, а кто тупо получает деньги. Я не буду вникать в суть всего происходящего, разница на лицо.

И второе о чем я хотел поговорить, менее драматично, но все же. Мной заказаны товары из Америки, моя посылка прилетела в Москву как раз перед самым ураганом Сэнди и до сих пор идет ко мне. Отслеживая ее по трекеру все шло гладко, до того дня когда она должна была прийти на Астраханскую почту. И уже несколько дней, когда я прихожу на почту, служащие улыбаются и смеются над тем, что я им рассказываю. А суть в следующем: Моя посылка, каким то образом отправилась из Москвы не в Астрахань, а прямиком в Ставрополь!

Позвонив на горячую линию и спросив их о данной ситуации, я получил потрясающий ответ: Ваша посылка отправлена в Астрахань, и мы не знаем, почему она находиться в Ставрополе. Но сайт показывает то, что она, почему то именно там, а не здесь. Пообщавшись с местными сотрудниками, они мне сообщили о том, что такое бывает и хорошо, что Астрахань не перепутали с Архангельском, это прибавит к путешествию посылку еще недельку с небольшим.

Так же они сказали, что в самом лучшем случае моя посылка придет через три дня т.к. она вновь должна прийти в Москву, а оттуда вновь в Астрахань. И это Российская действительность, хотя до сих пор не понятно, почему она напрямик из Ставрополя не может прибыть в Астрахань!?!

Я понимаю, что такое может случиться в любой стране мира, но вот я не уверен, что у них это может быть периодическим явлением. А если мы попробуем вбить в поисковик фразу «утеряна посылка», «посылка ушла не в том направлении», то мы получим очень много ответов несколько миллионов! А эта цифра говорит о том, что в этой сфере огромная дыра, которая закрывается очень маленькими шажками.

В общем в нашей стране не возможно скучать и халатно люди работают почти во всех сферах, но вот почему и с чем это связанно это мне не понятно! Ведь если бы те, кто отработал халатно, был на моем месте и на месте тех людей, кто погиб и остался без крова, я не думаю, что они были бы рады. Так что ребята давайте все делать так как полагается и жизнь сама наладиться!