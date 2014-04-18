Где могут научить играть в покер как не в школе покера, какие плюсы и минусы такого обучения и есть ли смысл в этом.

Я не раз уже говорил о том, что лично мне необходим тренер или некий «волшебный пендиль» для улучшения моей игры. И вот на днях мне пришла рассылка, как и многим тем, кто зарегистрирован на различных покерных сайтах.

И вот у меня возник вопрос: А есть ли смысл в подобных школах? Если они есть, возможно, ими кто-то пользуется. Для меня начальным этапом были видео ролики Дмитрия Лесного. Из них я подчеркнул те самые основы, которые мне нахватало после книг Харрингтона.

Пришедшее мне письмо я решил изучить и внимательно несколько раз перечитал. Обучение проводиться в определенных покерных румах, где необходимо быть зарегистрированным естественно от школы. И не удивлюсь, если обучение происходит на реальные деньги, на каких ни будь микролимитах. А это естественно уже плюс как самому руму, так и само школе, при этом они пишут, что обучение бесплатно. Данный факт я не проверял, я просто предполагаю, что происходит это именно так.

И хочу выразить свою точку зрения на счет подобных школ. Скорее всего, школы, от которых есть результат, существуют и их не одна и не две, но основная масса это развод на деньги.

Учить кого-то с нуля одно, а учить когда у игрока сложился свои стиль игры совсем другое. Давать какие-то консультации без определенной наигранной статистики не имеет смысла, т.к. непонятно, на что игрок способен и как он играет в разных ситуациях.

Все-таки думаю, базовые знания могут положить книги подобные Харрингтону и видео как у Дмитрия Лесного. Ему отдельное спасибо за вклад в отечественный покер и обучение игроков. Его уроки очень продуктивны и давали все, что необходимо начинающему игроку.

Это касательно школ, но вот касательно каких-нибудь индивидуальных консультации, то это на вес золота. Спасибо таким людям, которые тратят свое время на это хоть и за определённые деньги.

Школы и консультанты по покеру нужны и без них ну ни как нельзя т.к. развиваться необходимо постоянно и не стоять на месте. Если перестать развивать в том деле, которое приносит вам доход или просто хобби, оно просто со временем угаснет и будет вам не интересно. Надо постоянно придумывать что-то новое и осваивать новые горизонты.

До серий SCOOP осталось буквально две недели и время еще есть, что понатаскать себя к самой дорогой серии по покеру в интернете. Так что дерзайте, читайте книжки смотрите ВОДы и анализируйте свою игру.