С появлением различных платежных систем и файлообменников, люди практически позабыли о безопасности своих документов и платежей.

Сегодня я хочу затронуть больную тему для всех, тему мошенничества. Недавно на покерных ресурсах блистали заголовки о том, что у покерных про странным образом пропадали их ноутбуки из их номеров и таким же странным образом появлялись.

Может на прямую это не относиться к мошенничеству, но злоумышленники хотели заполучить доступ к личным данным профессионалов, ну а имея личные данные можно обмануть кого угодно.

Мошенники на сегодняшний день настолько хитры, что от них никто не укроется и может попасть под их обзор. Так пару дней назад и я сам чуть не попался на уловку мошенников.

Мне необходимо было вывести деньги с вебмани на букерсы, но возникла проблема, которая вывод вебмани мне затруднила и я решил через знакомых обменять вебмани на букерсы. Все просто я человеку в вебмани кидаю необходимую сумму, а он мне на букерсы. И появился человек, который якобы этим занимается, ну я по доброте душевной сразу согласился на его услуги.

Меня напрягало одно, что он постоянно пропадал из сети, появлялся там ровно на 4-6 минут и исчезал. Он мне скинул свой кошелек на который мне необходимо было перевести сумму и когда он ее получит, то он переведет мне на букерсы.

И тут началось самое интересное, проверив его аккаунт вебмани, оказалось, что он был создан за 40 минут до связи со мной. На мой вопрос: Вы случайно не мошенник? Человек ответил – что вы, этот кошелек я завел специально для мелких переводов. Что показалось мне абсолютным бредом. Т.к. меня немного поджимали сроки, я решил рискнуть, но обезопасил себя и послал деньги ему при помощи создания сделки на вебмани.

Если кто не в курсе, у вебмани, есть очень удобный ресурс, который дает вам некие гарантии тог, что вас не кинут. А если даже и кинут, то деньги вы свои не потеряете.

После отправки денег ему таким образом, я ему сообщил об этом и как вы думаете, что этот тип мне ответил? Он говорит, что ничего не получал и ничего не видел. Хотя ресурс отправляет в данном случае несколько писем и одно письмо отправил я т.е. как минимум 3 письма получил данный человек.

В итоге он вообще исчез подтвердив все мои догадки по отношении к нему. Вывод: проверяйте данные вашего партнера, если это возможно, как в ваебмани, какой у него рейтинг и т.д. Все старайтесь создавать безопасные платежи, если они возможны, если нет, то лучше поискать что-то официальное, с комиссией.

Так же хотелось затронуть безопасность всеми любимого ресурса Вконтакте. Товарищи! Друзья! И просто ЛЮДИ! Не пересылайте и не загружайте свои документы через соцсети, почти все они плавают в свободном доступе и все загруженные сканы паспортов, выписок из банков, СНИЛС и много чего другого ВЫ сами отдаете в руки мошенникам.

Для передачи подобных документов используйте хотя-бы свою личную почту. Или настраиваете свои аккаунт та, чтобы ничего подобного не было доступно другим, а лучше все же исбезать загрузки своих личных документов в социальные сети.