Насколько я лояльный человек и доброжелательный, но даже я не выдержал и обматюкал совместно с комментаторами Андре Леттау во время прямой трансляции EPT Барселона.

Если кто не в курсе ситуация следующая во время финального стола немецкий игрок Андре Леттау ввел себя за столом как типичный гопник. С учетом того, что он позиционирует себя как профессионального игрока и тренера по покеру, его поведение стало позором немецкого покера.

Его поведение за столом было просто ужасным, он выражался не культурными словами, всячески опускал игроков и т.д. Михаил Семин в прямом эфире назвал Андре Леттау гнидой, когда вылетел Кирилл Родионов, и я с Михаилом соглашусь. Если бы я был комментатором, то не знаю, как бы отреагировал я на такое поведение.

И это не только позиция российского покерного сообщества, поведение Андре Леттау объединило всех по отношении к нему. А немецкие комментаторы назвали Андре самым большим идиотом, немецкого покера.

И кто знает, как другие комментаторы реагировали на его поведение. И как такие игроки умудряются так далеко проходить в турнирах и еще выигрывать их. Когда начался хедз-ап, все понятное дело болели за американского игрока Сэм Филлипса. Но вся энергетика не помогла Сэму одолеть этого балбеса. Одно радует, что изначально призовой фонд был поделен, и основная масса денег досталось все же Сэму.

Очень долго наблюдал за турниром, пока было за кого болеть. Кирилл и Андрей играли очень хорошо, не совершали ошибки, обидно, что в самый нужный момент нашим игрокам не заходило. В итоге наши заняли 6 и 5 места. Первым вылетел Кирилл, и вслед за ним покинул турнир и Андрей.

Раньше никогда не наблюдал за трансляциями онлайн, считал, что это скучно. После вчерашнего турнира, мое мнение поменялось и мне даже понравилось наблюдать за игрой. Вывел картинку на телевизор (наконец- таки он пригодился) и транслировалось на протяжении нескольких часов, пока наши игроки не покинули турнир, точнее пока организм мои не потребовал сна.

Теперь буду практиковать просмотр трансляции с нашими любимыми комментаторами подобных турниров. Впереди еще много серии EPT. А то пока дождешься выхода нарезанной версии, да еще и с английскими комментаторами, фу, не, теперь только онлайн трансляция. Качество картинки супер, без каких либо торможений.

Думаю, покерное сообщество еще выскажет свое мнение в адрес немецкого игрока Андре Леттау. Ведь такое поведение на таких турнирах не приемлемо. Не понимаю, почему организаторы не осаждают таких игроков и позволяют им вести себя как на базаре.