Мало кто знает и помнит, что тогда в 2008 году Кристиан Хардер сразу дошел до «финалки», заняв 7-е место, что принесло ему порядка $200,000.

При этом не менее самого игрока был рад его «бэкер» (спонсор, выставляющий игрока на турнир), который получил солидный доход. И им был не кто иной, как участник недавней "Ноябрьской девятки" Клифф Джозеф.

Спустя девять лет эти два игрока сошлись уже в хедз-апе первого в истории PokerStars Championship на Багамских островах.

Накануне старта игры в хедз-апе у Хардера был значительный перевес по фишкам – 12 миллионов против 9 миллиона Джозефи, но соперники не стали сразу начинать игру, заключив сделку.

Каждому досталось примерно по 400 тысяч долларов, а для будущего чемпиона был оставлен бонус в размере $10,000, который через несколько раздач и достался молодому игроку.

В итоге, Кристиан Хардер стал первым чемпионом PSC Багамы, получив за свои усилия весьма скромные $429,664.

Надо ли говорить, что это самый маленький приз за победу во всей историю этого турнира (включая время РСА) на Багамских островах.

Не совсем корректный термин, но Хардер начинал финальный стол с самым маленьким стеком, в то время как чиплидер – канадец Майкл Джентили – ухитрился вылететь на 5-м месте.

Лидерский стек в 6 млн фишек растаял на глазах, а его остатки ушли в сторону боксов Алексея Опалихина и Джозефи, принеся канадцу около 140 тысяч долларов призовых.

Наверняка, на большое рассчитывал и наш игрок, но и 4-е место и почти 200 тысяч долларов призовых весьма хороший результат.

Подробнее о событиях за финальным столом можно прочитать PokerStars blog, или посмотреть в записи видеотрансляцию «финалки» с комментариями на русском языке здесь.

Время проведения: 8-14 января, 2017

Игроков: 738

Бай-ин: $5,000

Призовой фонд: $3,376,712

Чем еще запомнился на первый «Чемпионат» от PokerStars?

Скорее всего, неудачной попыткой изменить тенденцию падения интереса к турниру на Багамских островах.

Антирекорды по посещаемости, скудные призовые фонды и никакого ажиотажа.

Дошло до того, что в турнир по Омахе с бай-ином в 25,000 долларов зарегистрировались лишь 4 (!) участника, что иначе как провалом не назвать.

И даже присутствие за столами в "мейне" звезды Голлвуда и сериала "Во все тяжкие" Аарона Пола не смогло (да и не должно) спасти ситуацию. Ваш хол, PokerStars.

И если в предстоящие месяцы в Макао и Панаме «старзы» не сумеют провести действительно успешные «чемпионаты», то идея отказа от ЕРТ и других локальных серий уже не будет только казаться неудачной…

А закончим репортажи с Багам язвительные твитом Айзека Хэкстона, который еще недавно сам был послом покера от PokerStars.

Had a great #PSCBahamas experience. None of the usual crowds. No time wasted waiting in lines. Well done @PokerStars!