Мало кто знает и помнит, что тогда в 2008 году Кристиан Хардер сразу дошел до «финалки», заняв 7-е место, что принесло ему порядка $200,000.

При этом не менее самого игрока был рад его «бэкер» (спонсор, выставляющий игрока на турнир), который получил солидный доход. И им был не кто иной, как участник недавней "Ноябрьской девятки" Клифф Джозеф.

Спустя девять лет эти два игрока сошлись уже в хедз-апе первого в истории PokerStars Championship на Багамских островах.

Сделка и антирекорд

Накануне старта игры в хедз-апе у Хардера был значительный перевес по фишкам – 12 миллионов против 9 миллиона Джозефи, но соперники не стали сразу начинать игру, заключив сделку.

Каждому досталось примерно по 400 тысяч долларов, а для будущего чемпиона был оставлен бонус в размере $10,000, который через несколько раздач и достался молодому игроку.

В итоге, Кристиан Хардер стал первым чемпионом PSC Багамы, получив за свои усилия весьма скромные $429,664.

Четвертое место Алексея Опалихина.

Надо ли говорить, что это самый маленький приз за победу во всей историю этого турнира (включая время РСА) на Багамских островах.

«Поляризованный диапазон»

Не совсем корректный термин, но Хардер начинал финальный стол с самым маленьким стеком, в то время как чиплидер – канадец Майкл Джентили – ухитрился вылететь на 5-м месте.

Лидерский стек в 6 млн фишек растаял на глазах, а его остатки ушли в сторону боксов Алексея Опалихина и Джозефи, принеся канадцу около 140 тысяч долларов призовых.

Наверняка, на большое рассчитывал и наш игрок, но и 4-е место и почти 200 тысяч долларов призовых весьма хороший результат.

Подробнее о событиях за финальным столом можно прочитать PokerStars blog, или посмотреть в записи видеотрансляцию «финалки» с комментариями на русском языке здесь.

Результаты и выплаты:

PokerStars Championship Багамы , Главное событие :

Время проведения: 8-14 января, 2017

Игроков: 738

Бай-ин: $5,000

Призовой фонд: $3,376,712

Место имя Страна статус Призовые: 1 Кристиан Хардер США Игрок PokerStars $429,664* 2 Клифф Джозефи США $403,445* 3 Майкл Вела США $259,980 4 Алексей Опалихин Россия $191,420 5 Майкл Джентили Канада $140,940 6 Расмус Гласель Норвегия $103,780

Неутешительные итоги

Чем еще запомнился на первый «Чемпионат» от PokerStars?

Одного Аарона Пола мало.

Скорее всего, неудачной попыткой изменить тенденцию падения интереса к турниру на Багамских островах.

Антирекорды по посещаемости, скудные призовые фонды и никакого ажиотажа.

Дошло до того, что в турнир по Омахе с бай-ином в 25,000 долларов зарегистрировались лишь 4 (!) участника, что иначе как провалом не назвать.

И даже присутствие за столами в "мейне" звезды Голлвуда и сериала "Во все тяжкие" Аарона Пола не смогло (да и не должно) спасти ситуацию. Ваш хол, PokerStars.

И если в предстоящие месяцы в Макао и Панаме «старзы» не сумеют провести действительно успешные «чемпионаты», то идея отказа от ЕРТ и других локальных серий уже не будет только казаться неудачной…

А закончим репортажи с Багам язвительные твитом Айзека Хэкстона, который еще недавно сам был послом покера от PokerStars.

Had a great #PSCBahamas experience. None of the usual crowds. No time wasted waiting in lines. Well done @PokerStars! — Isaac Haxton (@ikepoker) 14 января 2017 г.

«Ни привычных очередей, ни листов ожидания. Браво, Pokerstars!»