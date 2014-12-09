Ни одно государство не может не обойти стороной покерную индустрию и хочет помочить свои клювик в этой огромной кучи денег, что собственно и происходит.

Рост рейка на PokerStars и открытие казино все это не просто так. Если смотреть со стороны бизнеса, то сейчас покерную индустрию потихоньку начинают сжимать в тесках. Увы, это не все замечают. Евросоюз дал четко понять, что играть просто так игроки в румах не смогут, пока игровой оператор не оплатит тот самый НДС.

Я думаю, что это ощутят все игроки, а не только игроки из стран, где необходимо оплатить ндс. Естественно PokerStars все прекрасно понимают и делают ходы, которые нам нравятся и не нравятся. Они повысили рейк, регуляры взвыли т.к. это ударило по их карману.

Запустили снг с джек-потом, опять же взвыли регуяры т.к. часть рыбы покинули прежние снг турниры. Открытие казино естественно это и плюс и минус, но им необходимо покрыть все дополнительные затраты которые появятся с нового года и за свой счет они этого делать не хотят.

Наглядный пример это выплаты игроков финального стола главного события WSOP. Их можно найти в интернете и посмотреть, кто, сколько в итоге получил. Немалые суммы поступили в казну некоторых государств просто так. Игроки играли семь дней, далее готовились к финальному столу, заработали приличные суммы и как же государство не помочит свои клювик?!

Осталось не так уж много стран, где выигрыш не облагается налогом, но в скором времени и там обдумают это, ведь, сколько денег проходит мимо них. А если еще обратить внимание на то, что происходит в Евросоюзе из-за введённых ими санкции в отношении России, то скольким предприятиям необходимо помочь финансово.

Думаю, что столько денег у них попросту нет, и им необходимо их взять. Самый простой способ это казино, а с казино, скорее всего деньги капают в бюджет, остается онлайн гемблинг. Вот туда они и направляют свои взор. Даже нет смысла дискуссий, мы все испытаем на себе сами с нового года.

Еще неизвестно как все это отразиться на операторах, которые в России, уйдут они или останутся. Понятно, что Российский рынок это очень лакомый кусочек для операторов, но, есть но. Законопроект еще у нас не принят и все на словах, пока лютует лишь Роскомнадзор и блокирует адреса сайтов и на этом все. Но дойдет и до выдачи лицензии операторам и оплаты НДС и т.д. все это будет и это не за горами.