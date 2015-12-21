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Google и покер

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21 Декабрь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Google и покер

Для того чтобы онлайн покер стал популярным, необходимо чтобы все желающие могли его найти в глобальной сети интернет, но как это сделать? 

Как вы помните, мы остановились на том, что у первого покерного рума Planet Poker возникли определенные проблемы с доверием. Пользователи выразили свое недоверие к ГСЧ Planet Poker, и даже авторитетное мнение Майка Каро не спасло ситуацию.

Понятное дело, что в одиночестве Planet Poker не могли существовать в этом непаханом поле. К ним на помощь пришел Paradise Poker, который просто взорвал онлайн покер на тот момент. А тесное сотрудничество с Google дало невероятный результат.

Какой? Я думаю, вы с легкостью догадаетесь. При любом упоминании в поисковой строке что-нибудь о покере пользователь первым делом видел именно Paradise. В те года Google был более лоялен к покеру, нежели сейчас.

В то же самое время профессиональный игрок в покер Датч Бойд, который на тот момент уже обладал двумя браслетами мировой серии по покеру, решил произвести революцию в онлайн покере.

Он чем-то напоминает Бенни Биньона, который убрал лимиты в своем казино, только он в своем руме сделал то, что сейчас является неотъемлемой частью онлайн покера – это многостоловые турниры. 

Но если кто знаком с историей покера, то он знает, что лимитный холдем в те года был просто бешено популярен и время многостоловых турниров еще не пришло, но фундамент для этого был создан.

Рум носил название Poker Spot, к сожалению, он так и не стал популярен. Рум имел огромное количество багов, которые создавали большие неудобства во время игры, но последним рубежом в багах был вывод собственных средств из рума.

При получении чека, который добирался до пользователя с такой скоростью, как будто его отправляли  «Почтой России», когда все он все же приходил пользователь не мог его обналичить.

Такие проблемы обрекли Poker Spot на «смерть» и уже летом 2001 года рум был закрыт, с закрытием потерялись огромные суммы пользователей, которые составили более $400 000.

У Paradise Poker было все по-другому, на тот момент это был один из самых качественных софтов. Качественный менеджмент и софт сделали свое дело, и данный рум существует, по сей день. Paradise были такими же первооткрывателями в онлайн покере, благодаря им появилась первая статистика, возможность игры сразу за двумя столами.

Долгое время PlanetPoker и Paradise Poker конкурировали друг с другом и тем самым развивали огромную индустрию онлайн гемблинга. Но, к сожалению или счастью Planet Poker дожил лишь до 2007 года.

Что можно сказать в заключении о зарождении онлайн покера, несколько товарищей в лице PlanetPoker, Paradise Poker и Poker Spot заложили хороший фундамент для дальнейшего роста и развития онлайн покера.

В 2001 также появились такие известные нам на сегодняшний день румы как PartyPoker, Ultimate Bet и PokerStars, но о них мы поговорим в следующий раз.

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