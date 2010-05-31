Едва началась игра, с минуты на минуту ожидали вылета Евдакова. Николай же раз за разом делал "дабл-дабл". Для кого-то 20 тысяч фишек при блайндах 8К/16К - приговор, но не для Евдакова. Через 15 минут у него было уже 90К и вперед него к выходу отправились Мицци и Гринстайн, тоже начавшие игру с мико-стеками.

Пока Николай сражался за выживание, Кострицын вышел в чиплидеры турнира. Странная штука: в трансляции куда больше раздач, в которых Саша проигрывал, а сумма на его счету по сравнению в предыдущей постоянно растет. Есть ощущение, что PostflopAction устраивает жесткую диктатуру за своим столом, не давая своим соперникам поднять головы. Причем, если два года назад, когда Саша играл свою первую мировую серию это выглядело чем-то из ряда вон, теперь представляется чем-то само собой разумеющимся, особенно если вспомнить его кэш-подвиги!

В любом случае, острый глаз блоггера PokerNews зафиксировал у Кострицына после проигранной им в стад раздачи с Чэмберсом стек, размеров в 755,000.

И тут - снова о рекордсмене WSOP Евдакове, который поднялся до 120К. Да уж, непотопляем! Особенно эффектно это выглядело на фоне того, как пошел ко дну прошлогодний победитель H.O.R.S.E. по $50K Дэвид Бах, перед началом третьего дня имевший приличный стек. К этому моменту в игре оставалось 36 человек.

Примерно через час последовала первое за все время упоминание про Володю Щемелева, который сыграл какую-то непонятную раздачу против Эрика Сайдела - в безлимитный холдем. Дал мини-рэйз со средней позиции, Мэт Гланц и Сайдел по коллу. После чего чек-чек-чек до конца, пока Эрик не сделал ставку по риверу - с 5♠ 4♠. На столе были A♣ 7♥ 2♠ 3♥ 5♦. Щемелев заплатил за любопытство.

Примерно через час о Володе вспомнили снова - в лоу-болле. Щемелев пошел в атаку с раздачи, Джуанда его крутанул, ван Олстайн - коллировал. Москвич давил на каждой улице, перестав менять карты после первого же обмена. А те мучились, но платили вплоть до вскрытия. После этой раздачи у Щемелева стало 830К!

И почти сразу за этим произошла, пожалуй, ключевая раздача сегодняшнего дня - у Кострицына в пот-лимитную омаху против Евгения Качалова и Скотта Сэйвера. Раздача в духе хайстейкс. Блайнды-анте 3К/6К/1,5К. Качалов с кат-оффа - 15,000, Сэйвер - 51,000 с баттона, на что Кострицын стрельнул с ББ - 168,000! Евгений пас, Скотт заплатил. Флоп 6♦ 6♣ 3♥. Сэйвер - чек, Кострицын - банк, после чего Скотт не решился поставить в банк последние 100К. Саша первым сделал миллион!

На у через 20 минут он еще увеличил свой отрыв от преследователей. Правда, за счет Евдакова, который схлестнулся с Кострицыным, имея перед началом этой раздачи больше 700 тысяч (вы помните стартовые 20К?). Префлоп пропущен, стол 7♦ 5♦ 3♦. Николай сыграл чек-рэйзом до 97К, после Сашиных 22К. Терн - 6♣, и Евдаков ставит 200К. Колл. Ривер - 9♣. Николай неожиданно - чек. Уговаривать Сашу поставить не требовалось - 400К. Евдаков выжидательно посмотрел на него, и выбросил карты в пас. После этого у Кострицына стало 1,430,000. Чиплидер.

И тут же вспомнили о Булычеве. Он обыграл Брансона в разз. У Дойла были X-X-9-4-Q, когда Илья сделал комплит с X-X-6-6-Q, а потом коллировал его ставки на всех последующих улицах. Булычеву пришла 9 против K Брансона, а на вскрышке он показал 3-8-4, заставив соперника выбросить карты. У Ильи стало 460,000.

В полдесятого утра по Москве, перед началом последнего на сегодняшний день уровня, дали список чиплидеров. 1. Кострицын - 1,650К, 2. Дэвид Оппенхейм - 890К, 3. Микаэль Туриц - 880К, 4. Роберт Мизрахи - 826К, 5. Шемелев - 820К. Живем!

Увы, примерно через полчаса после этого вылетел легендарный Дойл Брансон: сражаться на равных с лучшими хайроллерами мира в таком возрасте - это просто фантастика. До призов он не добрался, но в первую треть лучших - попал.

Увы, сразу после начала 16-го уровня вылетел Евдаков. Николай никак не мог справиться со своим стеком в последние два часа предыдущих двух дней. Не смог и в третий... Несчастье приключилось в стад хай-ло, когда у москвича оставалось всего-то 36 тысяч. Получив с раздачи A♦ 7♠ 2♠ Евдаков оказался в авто олл-ине, но ни хай, ни ло у него не вышло, и его фишки поделили Мизрахи и Оппенхейм.

Уже до 615К - опять-таки благодаря лоу-боллу - поднялся Илья Булычев.

После того, как в игре осталось 24 участника, их рассадили за три стола. Саша Кострицын - гегемон стола №1, правда, ему жутко не повезло с жеребьевкой: его главные соперники - Оппенхейм, Сагстрем и Мизрахи все трое имеют позицию на него позицию. Булычев и Шемелев оказались за одним столом №2. С ними рядом - Эрик Сайдел и Энди Блох, а также Дэвид Бэйкер. Вполне себе играбельно.

Через полчаса после пересадки. Кострицын, увы, потерял свое лидерство. Он с 1,200,000 теперь третий - за Оппенхеймом, который смог сколотить 2-миллионный стек и... Володей Шемелевым, который начал всех громить за столом №2!

Игра продолжается!