Global Poker League – время финала!

Невероятно, но факт. До конца дебютного сезона GPL осталось лишь три дня, во время которых мы увидим множество интересных хедз-ап поединков, ведь в столицу Невады приехали 8 лучших команд регулярного сезона.

И в составе каждой из них есть по три игрока (а у некоторых и четвертый-запасной), которые жаждут стать первыми чемпионами в истории Лиги.

Кстати, еще один большой успех первого сезона в том, что в 2017 году будет второй! Для покерной индустрии это важно, ибо все предыдущие командные покерные соревнования заканчивались, если не провалом, ты быстрым уходом в небытие.

«Росомахи» - без Трояновского

Отрадно видеть среди участников плей-офф и нашу команду – «Московские росомахи».

Владимир Трояновский.

Более того, дружина под руководством Анатолия Филатова заняла еще и первое место в Евроазиатской конференции по итогам «регулярки».

Кстати, за это ей полагается бонус в 30к фишек, но о формате плей-офф чуть позже.

Интереснее, а также обиднее, тот факт, что «Финал в Кубе» проходит в Лас-Вегасе, а не в Лондоне, как планировалось весною на старте Лиги.

Причин этому много, но главный изъян – это невозможность сыграть в нем самому маститому игроку нашей команды Владимиру Трояновскому, у которого все не складывается роман с визой в США.

В его отсутствие в Америку отправились, не считая капитана Филатова, Дмитрий Ярошевский, Андрей Патейчук и Дмитрий Урбанович. Вторым «лишним» стал Сергей Лебедев.

Формат: хедз-апы на троих

Почему так произошло с Лебедевым? Причина проста – по условиям в плей-офф каждую команду представляют лишь три игрока (плюс один запасной, если нужно). Так что, ничего личного.

Впрочем, куда интересней, как именно пройдут матчи по олимпийской системе, ведь в первом раунде нашу команду ждет 4-я команда конференции – «Лондонские аристократы» в звездном составе: Игорь Курганов, Лив Бори и Джастин Бономо.

Итак, схема просто – матчи в хедз-ап «каждого против каждого» до 4 побед в случае полуфиналов и финала конференции, а в Главном финале за звание чемпиона игра пойдет до 5 побед одной из команд.

Расписание плей-офф

Вторник, 29 ноября

Полуфиналы Американской конференции:

#1 Montreal Nationals v #4 San Francisco Rush

#2 LA Sunset v #3 Sao Paulo Metropolitans

Затем – Финал Американской конференции

Среда, 30 ноября

Полуфиналы Евроазиатской конференции:

#1 Moscow Wolverines v #4 London Royals

#2 Hong Kong Stars v #3 Berlin Bears

Затем – Финал Евроазиатской конференции

Четверг, 1 декабря

ФИНАЛ: GPL Championship (победители конференций)

Составы команд