«Монреаль» выиграл первый сезон Global Poker League

За победу в первом сезоне команда из Канады получил 100,000 долларов.

Впрочем, деньги тут не самое важная составляющая часть, ибо их победа – это часть истории, новая глава в покерной индустрии.

Итак, победителями стали Майк «Timex» Макдональд, Джейсон Лаваллье, Паскаль Лефрансуа и капитан «Монреаля» Марк-Андре Ладусье.

Именно эта четверка стала лучшей во время сражений внутри «Куба GPL», который был специально установлен в Лас-Вегасе.

«Медведи» были в раздаче от титула

«Берлинские медведи» стали сюрпризом плей-офф.

Они даже попали в решающие матчи «на флажке», в то время как «Монреальские канадцы» легко выиграли свою Американскую конференцию, набрав очков в регулярном сезоне больше, чем другая любая команда Лиги.

Финальная раздача.

Так что их успех – это логично, а будь лидер «берлинцев» Брайан Раст удачливей, когда он был в шаге от успеха, выставившись с Q-4 против 4-4 Лефрансуа, то сейчас бы мы говорили о неожиданном успехе «темной лошадки».

Однако эти спекуляции уже не имеют значения. В настоящей финальной раздаче под номером 43 у канадца был сет дам уже на флопе, а Раст закрывал его олл-ин лишь с двумя парами (Т-8) на терне.

Кроме Раста за берлинцев играли любитель Билл Перкинс и ветеран из Канады Сорел Мицци, так как сам капитан – Филипп Грюиссем – на решающие матчи приехать не сумел.

«Московские росомахи» дошли до финала

Обидно, но наша команда была близка к выходу в финале первого сезона Global Poker League.

В финале Евроазиатской конференции «Филатов и Ко» уступили «берлинцам» со счетом 3:4, причем по ходу решающего хедз-апа Анатолий Филатов даже лидировал, но удача в тот день была явно на стороне Раста.

Также за «росомах» в Лас-Вегасе играли Андрей Патейчук, Игорь Ярошевский и Дмитрий Урбанович.

В первом матче плей-офф наша команда довольно легко расправилась с «Лондонскими аристократами» - 4:2.

Перемены в 2017 году

Итак, второй сезона Global Poker League ожидает нас уже в 2017 году, но ее формат может значительно измениться.

Основатель Лиги Алекс Дрейфус уже заявил, что его команда работает над улучшениями.

И первым из них будет – сокращение Лиги по времени проведения. Пожалуй, именно на «затягивание» было больше всего жалоб со стороны зрителей.

Вторым улучшением будет возможность отобраться в Лигу для игроков-любителей.

В третьих, ожидается дебют Лиги в Китае.

Впрочем, по словам Дрейфуса, из программы точно не исчезнет драфт.

В остальном, поживем – увидим.